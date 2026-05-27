Cae Isaí Martínez, sobrino del Chapo Guzmán y parte del Cártel

Se acusa a Martínez de tráfico de droga por la frontera, y de producir y distribuir drogas sintéticas en EE.UU. y Costa Rica

Regeneración, 27 de mayo 2026– Las fuerzas de seguridad en México arrestaron al norte del país a Isaí Martínez, sobrino del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, que enfrenta una solicitud de extradición a Estados Unidos, anunció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Captura

La captura ocurrió en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, según indicó García Harfuch en su cuenta de X.

Según la Secretaría de Seguridad de México, Martínez es considerado un aparente operador y coordinador logístico de Los Chapitos, que es una facción del Cártel de Sinaloa.

Este Cártel fue fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos.

Inició esta organización criminal junto con Ismael “el Mayo” Zambada, quien está a la espera de su sentencia en ese país.

Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa es visto como uno de los mayores grupos criminales en el continente.

En 2025, el Gobierno de Estados Unidos lo clasificó como una organización terrorista internacional.

La Secretaría de Seguridad de México señala que Martínez estuvo involucrado en la coordinación del tráfico de 10 mil píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos.

Además, se le atribuye la responsabilidad de producir y distribuir drogas sintéticas en Estados Unidos y Costa Rica.

Declaración

CNN y otros medios intentaron averiguar sin éxito si Martínez tiene ya un abogado y cuál es su declaración.

También se pusieron en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para obtener más detalles sobre la petición de extradición en su contra.

La captura de Martínez ocurre en medio de la presión que siente México por parte de Estados Unidos para intensificar la lucha contra los carteles de droga.

Esto también incluye acusaciones contra políticos que supuestamente están relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Disputa

El Gobierno del presidente Donald Trump considera que la administración de Claudia Sheinbaum en México no actúa con suficiente firmeza contra los narcotraficantes.

Incluso sostiene que estos grupos controlan diversas regiones del país.

Sheinbaum rechaza estas afirmaciones y manifiesta que México está listo para colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad.

Sin embargo, esto debe hacerse respetando la soberanía del país y sin subordinación.