Se rompe el FAM: Beatriz Paredes manda a volar a Alito Moreno y sus dichos

La senadora del PRI, Beatriz Paredes dice que no se siente presionada por lo que insinúa a cada rato Alejandro Moreno sobre que debe de declinar a la candidatura.

RegeneraciónMx, 29 de agosto de 2023.- La senadora Beatriz Paredes rechazó categóricamente sentirse presionada por las recientes declaraciones realizadas por el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas. En dichas declaraciones, Moreno Cárdenas sugirió que las encuestas indicaban un descenso en la popularidad de Paredes en relación con la contienda por la candidatura presidencial del bloque opositor.

En una entrevista concedida, la senadora Paredes afirmó que no cedería ante eventuales presiones y respondió enérgicamente: “¿Cuándo me he dejado presionar?”. Asimismo, desestimó los comentarios de Moreno Cárdenas al considerarlos provenientes de una “entrevista banquetera”.

En un tono de respeto hacia la senadora Paredes, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, expresó que respetarían la decisión que tomara Paredes en relación con su participación en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM). No obstante, Moreno reiteró que la decisión final sería la del partido.

Por su parte, Beatriz Paredes, quien asistió a un evento en solidaridad con el exilio chileno, afirmó que no interpreta las conversaciones políticas como presiones y defendió el derecho de los dirigentes políticos a expresar sus opiniones libremente.

Alejandro Moreno dice que Beatriz Paredes no le beneficia encuesta

En este contexto, el dirigente priísta mencionó en una entrevista colectiva que el PRI apoyará a la candidata más fuerte dentro del FAM, ya sea Beatriz Paredes o Xóchitl Gálvez. Destacó la importancia de la unidad en el partido y afirmó que todos trabajarían juntos en esta causa.

En una reunión plenaria de senadores y diputados del PRI, el coordinador Rubén Moreira subrayó la necesidad de ganarle a Morena en las próximas elecciones. Moreira rechazó las críticas sobre la ética en relación con las declaraciones de Moreno Cárdenas y aclaró que estas expresiones reflejan opiniones personales y no presiones.

El coordinador Moreira concluyó al mencionar que si Morena prevalece en las elecciones de 2024, considera que el país afrontaría un panorama incierto.