SECTEI y Secretaría de Cultura CDMX Firman Histórico Convenio

La SECTEI y la Secretaría de Cultura firmaron un convenio marco para fortalecer la educación, la ciencia y la cultura en la Ciudad de México

Regeneración, 5 de agosto de 2026.– La SECTEI y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México firmaron un convenio marco de colaboración institucional.

Esta importante alianza busca ampliar el acceso a la cultura en entornos escolares y comunitarios de toda la capital.

De igual forma, el acuerdo fortalecerá las competencias creativas, el pensamiento crítico y las habilidades socioemocionales de los estudiantes.

Ambas dependencias coordinarán acciones de corto, mediano y largo plazo para consolidar el desarrollo social en las comunidades.

En este sentido, las autoridades capitalinas buscan impulsar la formación integral mediante proyectos científicos, artísticos y educativos compartidos.

Por su parte, el convenio promoverá una vinculación sostenida entre artistas, escuelas y comunidades para garantizar la apropiación social.

Asimismo, las instituciones involucradas asumieron el compromiso formal de «fortalecer el trabajo interinstitucional para ampliar el acceso a la cultura».

En consecuencia, este esfuerzo conjunto sentará las bases para transformar las escuelas en centros de convivencia.

Activación artística y rescate de saberes locales

Paralelamente, las dependencias impulsarán la producción y difusión de materiales artísticos con enfoque de derechos humanos e interculturalidad.

Además, el plan contempla la activación cultural en planteles del IEMS y en las escuelas del programa Educación Utopía.

Estas acciones prioritarias permitirán acercar espectáculos de gran calidad directamente a las aulas y espacios comunitarios capitalinos.

Igualmente, las autoridades desarrollarán diversos talleres, residencias artísticas y encuentros públicos para fortalecer las redes de participación ciudadana.

Por otra parte, el proyecto prioriza el reconocimiento y cuidado de los saberes locales e indígenas de la metrópoli.

De este modo, la agenda educativa incorporará la enseñanza formal de lenguas originarias como el náhuatl en diversos espacios.

Al respecto, los funcionarios destacaron la meta de «acercar la cultura, la educación y el conocimiento a las comunidades» vulnerables.

Finalmente, esta estrategia integral asegurará la preservación de la memoria histórica y de la diversidad cultural autóctona.

Transformación social y fortalecimiento comunitario

Complementariamente, ambas secretarías sumarán sus capacidades institucionales para atender a niños, jóvenes y personas adultas por igual.

De esta manera, las actividades programadas fomentarán activamente el pensamiento crítico y la participación ciudadana en las dieciséis alcaldías.

También se pretende consolidar un modelo humanista que ponga la educación al servicio directo de la población capitalina.

Por ello, las autoridades reiteraron su postura de «sumar capacidades institucionales para fortalecer la formación» de todos los habitantes.

Para concluir, el acuerdo interinstitucional representará un motor fundamental para reconstruir el tejido social en la capital mexicana.

En este contexto, la cultura y la ciencia funcionarán como pilares permanentes del bienestar colectivo y de la equidad.

Por esta razón, la estrategia coordinada generará oportunidades reales de desarrollo integral para las futuras generaciones.

La Ciudad de México avanza así hacia una etapa de profunda transformación cultural respaldada por sus instituciones.