Sheinbaum: Jornada Nacional de Reforestación en México

El Gobierno de México organiza la Jornada Nacional de Reforestación para sembrar millones de árboles y restaurar ecosistemas en el país

Regeneración, 5 de agosto de 2026.– El Gobierno de México presentó la Jornada Nacional de Reforestación para restaurar el patrimonio natural de todo el país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum convocó a que «pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos» con apoyo ciudadano.

Esta histórica iniciativa ambiental movilizará a más de doscientas treinta y cinco mil personas este próximo domingo nueve de agosto.

Asimismo, las autoridades pretenden sembrar seis punto seis millones de plantas durante una sola jornada de trabajo comunitario nacional.

En este contexto, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, destacó la urgente necesidad de frenar el deterioro ecológico.

Bárcena recordó ante los medios que «el 70 por ciento de nuestro territorio tiene cobertura forestal» en diversas regiones.

Además, la funcionaria advirtió sobre la pérdida anual de más de doscientas mil hectáreas por deforestación y tala ilegal.

Por ello, este despliegue busca fortalecer los suelos y proteger el ciclo vital del agua en todo el país.

Tecnología y metas ambientales al 2030

Paralelamente a la labor manual, las autoridades implementarán drones avanzados para dispersar semillas peletizadas en zonas de difícil acceso.

Al respecto, la secretaria Columba López Gutiérrez afirmó que «vamos a estar reforestando y conservando mil 500 millones de plantas».

Estas acciones tecnológicas permitirán garantizar la supervivencia de la flora nativa frente a las amenazas del cambio climático.

De igual forma, el proyecto prevé atender más de treinta y siete Áreas Naturales Protegidas en todo el territorio.

Por otra parte, la vertiente social del programa resulta indispensable para reconstruir el tejido comunitario en los núcleos agrarios.

Al respecto, la secretaria Leticia Ramírez Amaya subrayó que «la participación colectiva permite la reconstrucción del tejido social».

De este modo, los beneficiarios de programas sociales aportarán millones de ejemplares producidos en viveros comunitarios locales.

En consecuencia, el plan combina la preservación del medio ambiente con el desarrollo económico de los agricultores participantes.

Compromiso unitario en los estados

Complementariamente a la estrategia federal, los gobernadores de las treinta y dos entidades confirmaron su integración total a la jornada.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó la urgencia de recuperar el patrimonio forestal tras severos años de sequía.

Del mismo modo, mandatarios de estados centrales y sureños anunciaron intervenciones masivas en bosques, selvas y manglares locales.

Estas jornadas estatales impulsarán la creación de pulmones urbanos y la protección de importantes cuencas hídricas regionales.

Finalmente, la coordinación interinstitucional asegurará la vigilancia constante de los nuevos árboles sembrados durante la campaña nacional.

El Gobierno Federal reiteró que el cuidado de la naturaleza es clave para garantizar el bienestar de futuras generaciones.

Por esta razón, el evento anual consolidará una cultura ecológica permanente en toda la sociedad mexicana.

El país inicia así una nueva etapa de conservación ambiental mediante el esfuerzo compartido entre ciudadanía y gobierno.