Seguridad: Sheinbaum presenta mando único oriente de Edomex

No puede alcanzarse la seguridad si no hay coordinación: Gabinete Federal, Fiscalía, gobernadores, munícipes y con el pueblo: Sheinbaum

Regeneración, 16 de julio de 2025. La presidenta Sheinbaum presentó el mando único para 11 municipios del Estado de México que concentran el 52% del total de crímenes en el Estado de México.

Dicho mando corresponde a los municipios de Texcoco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, La Paz, y Naucalpan de Juárez.

Además de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco Solidaridad.

Valores Sheinbaum

Cabe destacar que en su emotivo mensaje la presidenta recalcó los ejes de la Estrategia de Seguridad del 2o piso de la 4T.

«Atención a las causas. Que ningún joven en nuestro país opte por vincularse con un grupo delictivo, que siempre tenga acceso a la educación, a la cultura, al deporte…»

Además, «a una vida digna, que nunca vea la opción de la delincuencia como una opción de vida, porque en realidad es una opción de muerte».

Seguidamente, recordó «el Fortalecimiento de la Guardia Nacional. Una institución que todos los días se está consolidando y es reconocida ya de manera muy importante por el pueblo de México».

Desde luego, la Inteligencia, la investigación. Hoy, reforzada por el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.

Coordinación

«Y me detengo en la Coordinación. No puede alcanzarse la seguridad si no hay coordinación entre las instituciones, pero también entre las personas. Quiere decir:

«Coordinación en el Gabinete Federal, entre todos los que formamos parte: las Fuerzas Armadas, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación».

Además de la acción coordinada, dijo de Fiscalía General de la República que, aunque es autónoma, debe coordinarse con el Gabinete de Seguridad.

Junto con ellos, de los gobernadores, presidentes municipales, con la gente, con el pueblo, con la ciudadanía.

«Que haya una coordinación a todos los niveles. Y el día de hoy es justamente lo que ponemos al frente», aseveró.

Mando

El Mando Único para estos 11 municipios del Estado de México, junto con el propio Estado, sus instituciones y el Gobierno Federal, representa la coordinación llevada al último nivel.

Así dijo para subrayar que se trata de combinar las 11 Policías Municipales, la Secretaría, policías estatales.

«Una coordinación del Gabinete del Gobierno del Estado de México, y con el Gabinete Federal; Policía municipal, Policía estatal, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas».

«Todos debemos de estar coordinados». «Y aquí lo que buscamos es una coordinación total».

Por supuesto, detalló, que cada uno de ustedes tiene un mando en su institución, pero el objetivo es que todos colaboremos para construir la paz en estos municipios del Estado de México.

Habitantes

«Le decimos a los habitantes de estos 11 municipios, a todo el Estado de México y al país, que vamos a alcanzar la paz y la seguridad en México..»

«…; que la estrategia funciona y que, además, está la voluntad de la Presidenta y de todos los que formamos parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, de los gobiernos estatales».

Cabe destacar que para finalizar su mensaje se dirigió a Policías municipales, estatales, a la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas:

«A nosotros nos mueven valores, a todas y todos nosotros, a ustedes; valores profundos para poder conseguir la paz y la seguridad».

«El valor de la honestidad por encima de todo; honestidad con ustedes mismos, con nosotros mismos, y honestidad con la gente».

La disciplina, que es «parte fundamental de cualquier gobierno, pero, además, particularmente de las fuerzas del orden», precisó.

Valor: Sheinbaum

«La valentía, no solamente la valentía para enfrentarnos a un delincuente o a una situación difícil, sino la valentía cotidiana: la valentía para patrullar todos los días…para acercarnos a la ciudadanía..:»

«… para no aceptar ningún acto de corrupción…para poder, aunque estemos cansados, seguir cumpliendo todos los días con nuestro deber».

«La cercanía. Nosotros, todas y todos somos servidores públicos; ser “servidor público” quiere decir servir al pueblo».

Recalcó que cada uno de nosotros debemos estar al servicio de la gente, desde el detalle más pequeño.

Esto es, de la persona que necesita apoyo nuestro para poder cruzar la calle, de la persona que está perdida y requiere encontrar a su familia.

Asimismo, del ciudadano que fue víctima de algún acto delictivo y que requiere necesariamente nuestro apoyo, nuestra generosidad.

«La cercanía para estar siempre junto al pueblo, siempre junto a la gente; no olvidar, nunca, que es el elemento fundamental de cada uno de nosotros que recibimos un ingreso del pueblo de México».

Lealtad.

«Los impuestos que se pagan al gobierno son del pueblo y nosotros se los regresamos al pueblo en obras públicas, en Programas de Bienestar, en educación, en salud y en seguridad».

«Y seguridad no es una palabra hueca, seguridad es cada uno de nosotros que cumple con su deber todos los días; nos debemos al pueblo y la cercanía es algo que nunca debemos olvidar».

Seguidamente, Sheinbaum sentenció:

«La soberbia es la peor, la peor de las compañías».

La lealtad. Por supuesto, la mayor lealtad, que es la lealtad al pueblo y la lealtad a la patria.

Seguidamente tras subrayar el profesionalismo en todos los aspectos, incluido el personal, la presidenta se refirió al afecto:

«Y algo que parece alejado de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad, el amor, por encima de todo»…»a nuestra familia, al prójimo, a la naturaleza, al pueblo y, sobre todo, el amor a la patria.

Despliegue

Finalmente en el evento con Sheinbaum se dijo que todo este trabajo se traduce en un despliegue operativo inteligente con las modalidades siguientes:

Se opera diariamente en 187 colonias de atención prioritaria. Monitorea constantemente la actividad de robo de vehículos en 18 puntos de alta incidencia.

Además, 20 puntos fijos de inspección, y más de 50 filtros de revisión de vehículos y motocicletas que actúan como dique contra la movilidad delictiva.

Para potenciar estas capacidades, se cuenta con el apoyo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, C5 del Estado de México.

Y el cual integran más de 9 mil 700 cámaras de videovigilancia distribuidas estratégicamente en los 11 municipios, 2 mil 440 botones de pánico públicos y más de 11 mil 200 en diversos establecimientos.

Así como 20 drones tácticos de despliegue rápido.

Esta tecnología de vanguardia se complementa con los Centros de Mando y Control Municipales para orientar y coordinar el esfuerzo de las unidades en tiempo real.

Esto es, garantizando una respuesta rápida y efectiva.