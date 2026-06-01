Sheinbaum sobre Estados Unidos: «México no acepta injerencias»

Los EE.UU. “primero vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas de justicia se vuelven el principal elector de México”

Regeneración, 1 de junio 2026– La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fortaleció el domingo su postura frente a Washington al criticar los procesos por narcotráfico iniciados por las autoridades de Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos, algunos de ellos pertenecientes al partido en el poder.

SHEINBAUM: MÉXICO NO ACEPTA INJERENCIAS Y EJERCE PLENAMENTE LA SOBERANÍA



La presidenta de México, @Claudiashein , reafirmó que el país es libre, independiente y soberano, por lo que no permitirá injerencias extranjeras en sus asuntos internos ni en sus procesos democráticos.… pic.twitter.com/GMw2taSJQh — 24 Morelos (@24_morelos) May 31, 2026

Injerencia

Señaló que cuando hay intervención en asuntos internos «ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia».

Han pasado cuatro semanas desde que se hicieron públicas las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios.

Sheinbaum adoptó una postura más contundente e insinuó que el objetivo sería perjudicar las elecciones regionales y legislativas de 2027.

«Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no. Cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera.

🔴🇲🇽 “¡MÉXICO NO ES PIÑATA DE NADIE!”: SHEINBAUM LANZA FUERTE MENSAJE ANTE SEÑALAMIENTOS DE EU

La presidenta @Claudiashein respondió con firmeza a las recientes acusaciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos, advirtiendo que México no permitirá injerencias externas en… pic.twitter.com/TshPNN6QHR — Tomas Zapata LIVE (@tomzapata) May 31, 2026

Presión externa

Cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia».

Esto lo expresó la presidenta ante miles de personas congregadas en el icónico Monumento a la Revolución.

La fiscalía neoyorquina acusó en abril a Rocha Moya, a Juan de Dios Gámez y a otros ocho funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Pidieron su arresto preventivo con fines de extradición.

Sin evidencia

La Fiscalía General de la República condicionó las detenciones a que EE.UU. proporcione pruebas que respalden las acusaciones.

Tanto Rocha Moya como Gámez, ambos de Morena, se apartaron temporalmente de sus puestos para facilitar la investigación.

Mientras tanto, los exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron a las autoridades estadounidenses a mediados de este mes.

Al reiterar que no había pruebas en contra de Rocha Moya y los demás funcionarios, Sheinbaum mencionó que era «razonable cuestionar el verdadero propósito de los juicios de extradición».

"México, que se oiga claro y que se oiga fuerte: ¡no acepta injerencias; somos un país libre, independiente y soberano!"



"Vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México."



"Eso no lo podemos permitir." pic.twitter.com/L92flqPRuu — La 4TV (@la_4tv) June 1, 2026

Sin antecedentes

Añadió que estas acciones no tenían antecedentes en la histórica relación entre Estados Unidos y México.

«Primero vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas de justicia se vuelven el principal elector de México.

Eso no lo podemos permitir», comentó la mandataria, y dijo en tono desafiante: «México, que se oiga claro y que se oiga fuerte, no acepta injerencias».