Grupo México Pagará mil 500 millones para Cananea y Río Sonora

Justicia laboral en Cananea y remediación del Río Sonora tras daños por derrame tóxico de Grupo México: Inversión total de 2 mil 226 millones

Regeneración, 29 de diciembre de 2025.– Parece un sueño, pero tras 18 años de lucha, por fin hay un acuerdo real. Grupo México pagará mil 500 millones de pesos para resarcir sus deudas históricas.

Ante Sheinbaum en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, calificó este pacto como un “acto histórico”.

Deudas de sangre y sudor en Cananea

El conflicto en la mina de Cananea estalló en 2007 con la huelga de la sección 65. Aquellos mineros pedían condiciones dignas, pero fueron ignorados durante casi dos décadas.

Ahora, los 650 trabajadores o sus viudas recibirán directamente lo que les corresponde. El dinero llegará sin intermediarios corruptos que se queden con una tajada.

El Plan de Justicia para Sonora y Cananea: se invertirán 2,222 millones dp para saneará el agua del río Sonora contaminado en 2014 por derrame de mina del Grupo México, en beneficio de 20 mil personas.

Y se hace justicia a mineros de Cananea y se termina conflicto laboral. pic.twitter.com/MmEgtvd0ke — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 29, 2025

El desastre del Río Sonora: No se olvida

¿Recuerdan el ecocidio de 2014? La subsidiaria Buenavista del Cobre derramó 40 mil metros cúbicos de sulfatos tóxicos. Contaminaron más de 270 kilómetros de cauce natural.

“Hoy terminan 18 años, largos años de lucha”, afirmó con firmeza la titular de la Segob. La bolsa total de recursos superará los 2 mil millones de pesos.

Hospitales y agua limpia: El plan de rescate

La Conagua construirá 16 plantas potabilizadoras para que la gente deje de beber metales pesados. También instalarán un laboratorio regional para monitorear la calidad del agua.

En materia de salud, se edificará el Hospital Regional de Ures. Tendrá 60 camas y una unidad especializada en toxicología. ¡Justicia básica para quienes perdieron la salud!

Para emprender acciones en favor del medio ambiente, la salud y el agua de los habitantes de Sonora, que se comprometieron 2 mil 222.6 millones de pesos.

Esto, como parte de una inversión conjunta entre Grupo México, el Gobierno Federal y el Gobierno de Sonora.

Así como el Depósito de Grupo México ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) 2018 y 2019 para la implementación del Plan de Justicia.

La Cuarta Transformación representa justicia laboral, social y ambiental. Presentamos avances del Plan de Justicia para Cananea. https://t.co/LDSnqsSFYv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

Una victoria con sabor a izquierda

Este logro es mérito de la firmeza del gobierno actual contra los abusos corporativos. El gobernador Alfonso Durazo señaló que estos conflictos fueron abandonados por la corrupción pasada.

“El Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México”, subrayó Rodríguez. La justicia ambiental no debe ser negociable nunca más.

📢Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein se inician obras de justicia social y ambiental del Río Sonora:

🏥Hospital Regional en Ures con unidad toxicológica

💧22 Plantas potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección

🏞️Disposición y monitoreo de sedimentos contaminados. pic.twitter.com/vP4SOMO19X — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) December 30, 2025

El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, expuso que el Centro de Monitoreo Permanente de la Calidad del Agua que será instalado, contará con tres estaciones automáticas.

Además de 42 sitios de monitoreo manual y un centro de visualización.

E incluso, en Hermosillo, Sonora, se tendrá un laboratorio especializado con equipo de última generación y personal certificado para la medición de 64 parámetros y obtener resultados en tiempo real.

Añadió que se instalarán sistemas de potabilización en beneficio de más de 20 mil habitantes de 38 comunidades de ocho municipios.

Esto como se indica, con la rehabilitación de cuatro plantas, la construcción de 16 nuevas y de 16 sistemas desinfección.