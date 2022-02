Video: Abuelita regala todos sus ahorros a su nieta para el concierto de Bad Bunny

El concierto de Bad Bunny sigue causando furor en redes luego de que una abuelita se viralizara por regarle sus ahorros a su nieta para poder ir al evento musical

El acto de la abuelita se viralizó en redes

Regeneración, 6 de febrero de 2022. El cantante urbano, Bad Bunny, sigue siendo el tema de conversación en redes sociales tras darse a conocer que se presentará en el Estadio Azteca este 2022.

Tras el anuncio de que el puertorriqueño cerrará su gira ‘World’s Hottest Tour’ en la Ciudad de México, sus fans están en busca de diversas maneras de obtener entradas para el concierto.

Por lo anterior, el noble gesto de una abuelita se viralizó en redes debido a que realizó una buena acción por su nieta con tal de que asista al concierto de Bad Bunny.

El caso se volvió viral en la plataforma TikTok, donde la usuaria @brendaedith2 compartió el momento en que su abuelita le reveló que le daría un regalo especial.

Lo anterior se debió a que la sorpresa se trataba de los ahorros de la abuelita para dárselos a su nieta quien anhela ver a Bad Bunny.

Video de abuelita dando sus ahorros para el concierto de Bad Bunny se viralizó

La joven compartió un clip donde dio a conocer sus ganas de asistir al concierto de Bad Bunny, por lo que mostró el cartel del evento.

Luego de recibir la noticia sobre el concierto del intérprete de ‘Yonagui‘, la usuaria captó a su abuelita mientras sacaba las monedas que guardaba en una cajita.

Durante la grabación, la abuelita dejó ver varias monedas de 10 y 5 pesos, las cuales estaba recuperando para darle la sorpresa a su nieta.

Por lo tanto, una joven le preguntó a la abuelita qué es lo que haría con sus ahorros, dando a conocer sus intenciones de hacer feliz a su nieta.

«‘¿Qué va a comprar con sus ahorros?’ Voy a dárselos a mi nieta para que vea al Bugs Bunny»

Ante la divertida respuesta por la confusión entre el ‘Conejo malo‘ y el personaje de las caricaturas, la abuelita se viralizó en redes.

Las reacciones ante la acción de la abuelita

Tras la viralización del video, los internautas desataron diversos comentarios sobre el acto de amor de la abuelita, esto se debió a que algunos se indignaron por los sacrificios que los familiares hacen por el concierto del cantante urbano.

Sin embargo, en la caja de comentarios del tiktok viral también se presentaron aplausos y admiración para la abuelita.

«Una abuela así es todo en la vida», «No es el dinero, no es el boleto, es la acción», «todos quisieran una abuela así, pero no una nieta así», «yo prefiero que mi abuelita se los quedé en ves de darme para un concierto», «Si fuera la nieta no acepto el dinero», fueron algunos comentarios.

Finalmente, el video de la usuaria ya contabiliza más de 89 mil ‘me gusta’, además superó el medio millón de reproducciones en TikTok.

Los seguidores de Bad Bunny han aprovechado para etiquetar las redes del cantante y pedirle que le regale las entradas a la abuelita y nieta.

Bad Bunny se presentará en el Estadio Azteca el 9 de diciembre de este año y los boletos saldrán a la venta en la segunda semana de febrero.

A pesar de los altos precios de los boletos, los fans mexicanos de ‘San Benito‘ han hecho tendencia su deseo por asistir al concierto. xc