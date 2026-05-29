Funcionarios de Sinaloa Acusados sin Ficha Roja de Interpol

El vocero de la FGR, Ulises Lara López, aclaró la situación jurídica de diez funcionarios de Sinaloa reclamados por Nueva York

Regeneración, 28 de mayo de 2026.– La Fiscalía General de la República emitió un informe sobre diez servidores públicos del estado de Sinaloa.

Una Corte de Distrito con sede en Nueva York dictó previamente órdenes de aprehensión contra estas personas.

Por esta razón, la dependencia federal mexicana inició de manera inmediata una carpeta de investigación formal.

Las autoridades federales aclararon el estatus legal actual de todos los implicados en el caso.

A raíz de este proceso, el vocero de la institución ofreció detalles puntuales sobre el avance de las indagatorias.

El funcionario confirmó que una parte importante de los señalados ya se presentó ante la justicia mexicana.

“Cinco de ellos ya comparecieron”, puntualizó el portavoz de la fiscalía durante su mensaje a los medios.

Colaboración internacional y aclaración de Interpol

El estatus de la búsqueda internacional generó diversas dudas entre los ciudadanos durante las últimas semanas.

Existían cuestionamientos específicos sobre si la justicia de Estados Unidos ya había solicitado apoyo para capturar a los sospechosos.

Debido a esto, la fiscalía consideró necesario desmentir las versiones que circulaban en los canales de comunicación.

Para disipar las sospechas, el portavoz Ulises Lara López emitió una postura oficial muy clara al respecto.

El representante de la dependencia descartó que existan solicitudes urgentes de captura internacional vigentes.

De manera sucinta refirió que “ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol” ante el organismo.

Avance de las investigaciones federales

La recolección de testimonios y evidencias continuará su curso legal en las oficinas de la fiscalía federal.

Los datos aportados por los comparecientes ayudarán a esclarecer los presuntos delitos señalados por el tribunal extranjero.

Las autoridades mexicanas mantendrán la colaboración interinstitucional necesaria para deslindar las responsabilidades jurídicas correspondientes.

Con base en estos testimonios, la fiscalía continuará desarrollando sus labores de campo de forma rigurosa.

El vocero Ulises Lara López reiteró el compromiso institucional de la dependencia con la legalidad.

“Se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para alcanzar la verdad y la justicia”, concluyó el funcionario.