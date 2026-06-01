Zohran Mamdani no asiste al desfile anual del Día de Israel

El alcalde dejó clara su objeción a las acciones de Israel en Gaza, y decidió no desfilar, siendo el primero en 62 años

Regeneración, 1 de junio 2026– El alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, no asistió el domingo a un evento anual en celebración de Israel, rompiendo con una tradición política de 62 años, debido a su defensa de los derechos palestinos.

Por primera vez en más de 60 años, el Alcalde de la Ciudad de Nueva York se niega a asistir al Desfile del Día de Israel, Mamdani dice:”¡He dejado mis opiniones sobre el gobierno israelí absolutamente claras!"



El presidente del Knneset, Amir Ohana, encabezó la delegación… pic.twitter.com/YZUgjtK9ho — Radio Jai (@fmjai) May 31, 2026

Desfile

El desfile del Día de Israel ha sido un acontecimiento importante para alcaldes, gobernadores y otros políticos.

Sin embargo, este no fue el caso de Mamdani. Su oficina compartió hace dos semanas un video conmemorativo de la Nakba.

Este término árabe se traduce al español como «catástrofe».

Se utiliza para referirse al desplazamiento de alrededor de 700 mil palestinos durante la guerra de 1948, que condujo a la creación de Israel.

🇺🇸🇮🇱 Vergüenza en Nueva York



En el “Día de Israel”, gen****das confesos como Amichai Eliyahu (ministro de Patrimonio) y Bezalel Smotrich (ministro de Finanzas y gobernador colonial de Cisjordania) desfilan como héroes por las calles de Nueva York.



Estos son los mismos que han… pic.twitter.com/SVGg2H0mK8 — Palestina En Español 🎒 (@PalestinaVence) June 1, 2026

Opiniones claras

“Durante la campaña dije que no asistiría al desfile, y he dejado sumamente claras mis opiniones sobre el gobierno israelí”

Comentó Mamdani el jueves en una conferencia de prensa.

No obstante, también se comprometió a asegurar una fuerte presencia policial para que el evento se realice “sin contratiempos y en paz”.

Jessica Tisch, la comisionada de policía de la ciudad, que es judía, sí asistió al desfile.

Decisión

“Es decisión del alcalde no marchar, y es mi decisión marchar con orgullo”, dijo el jueves mientras estuvo acompañada por Mamdani en la sede de la policía.

La ausencia del alcalde ha revitalizó la retórica de aquellos que consideran que sus críticas al gobierno israelí son antisemitas.

El rabino Marc Schneier es fundador de The Hampton Synagogue y presidente de la Foundation for Ethnic Understanding.

Schneier calificó la decisión de Mamdani como “una bofetada en la cara para todos los neoyorquinos judíos”.

Durante el desfile del día de Israel en Nueva York, se reunieron bajo una importante presencia policial e insultaron a los judíos antisionistas que protestaron contra el genocidio del régimen sionista y terrorista israelí



El problema es el sionismo genocida #CIJ_ICJ ⚖️🇵🇸🌎 pic.twitter.com/7F5EodZFxQ — aapayés (@aapayes) June 1, 2026

Rechazo

“Háganos un favor, quédese en casa”, subrayó. “No lo necesitamos. No lo queremos”.

El rabino también criticó el video sobre la Nakba que compartió Mamdani, al que calificó de “propaganda”.

Dicho video parece ser el primer reconocimiento de este tipo por parte de un alcalde en funciones de Nueva York.

Muestra la historia de una mujer que fue desplazada a los 9 años, intercalada con un texto sobre la Nakba.

pic.twitter.com/pCv641NoZJ

O prefeito de NYC, Zohran Mamdani defende sua decisão de não comparecer ao Desfile do Dia de Israel, tornando-se o primeiro prefeito da cidade de Nova York a ignorar o evento histórico desde 1964.



"Eu disse durante a campanha eleitoral que não… — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) May 29, 2026

Añoranza

Ella expresa su añoranza por su hogar y dice: “son las suaves colinas de Palestina las que realmente me tocaron.

He vivido en distintos lugares, y siempre he sido una forastera”, comenta en el video la mujer, llamada Inea Bushnaq.

El apoyo a Israel entre los estadounidenses disminuyó en los últimos años, y cayó drásticamente debido a la indignación por las acciones de Israel en Gaza.

Causa palestina

Mamdani, siendo el primer alcalde musulmán de la ciudad, ha sido firme en su defensa de la causa palestina.

Aafirma creer que Israel tiene derecho a existir, pero no como un estado que favorezca a los ciudadanos judíos.

A la vez, se comprometió a proteger a los judíos neoyorquinos y resaltó las acciones de su oficina para combatir el antisemitismo.