Más de 500 mil afectados por lluvias en Mozambique y Sudáfrica

Sudáfrica: Naciones del sur global “son las que sufren los estragos del cambio climático cuando no han sido responsables de su origen”

Regeneración, 20 de enero 2026– Las fuertes lluvias y tormentas que han golpeado el sur de África desde octubre han causado una seria crisis humanitaria, dejando 150 muertes y miles de desplazados, y afectando principalmente a Mozambique y Sudáfrica.

Tragedia

El número de muertos ha llegado a al menos 150, de acuerdo con las cifras oficiales.

Al mismo tiempo, los daños materiales y el desplazamiento de personas siguen creciendo.

La magnitud de esta tragedia ha llevado a las autoridades a enfocarse en el rescate y en proteger las vidas de las personas.

Esto ocurre en medio de advertencias sobre la posibilidad de más lluvias y ciclones.

En Mozambique, el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) reportó el lunes que más de 110 personas han perdido la vida desde que comenzó la temporada de lluvias en octubre.

El portavoz del presidente, Inocêncio Impissa, explicó que cerca de 600.000 personas han sido afectadas.

Provincias

Esto ha impactado especialmente a las provincias de Gaza y Maputo, así como a la capital nacional.

Asimismo, las inundaciones han provocado la destrucción de 1.160 casas, daños en otras 65. 000, y han afectado 24 centros de salud y 43 escuelas, según información oficial.

Las lluvias y el aporte de agua de los países vecinos han dejado a la capital Maputo incomunicada por carretera del resto del país.

Los efectos para la población han sido devastadores.

Evacuaciones

Más de 49.000 personas han tenido que ser evacuadas a centros temporales, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Entre los evacuados, se han reportado situaciones extremas, como el caso de una mujer que tuvo que dar a luz en un techo durante la inundación de los ríos.

Save the Children alertó sobre el grave riesgo que enfrentan miles de niños.

Esto se debe a que muchos centros de desplazados albergan tanto a personas como a ganado, lo que genera problemas de salud e higiene.

La apertura de 14 compuertas de la presa de Massingir liberó 17.000 metros cúbicos de agua por segundo.

Desbordamiento

Esto llevó al desbordamiento del río Limpopo e inundó la ciudad de Chókwè, desplazando a miles de personas.

El presidente Daniel Chapo canceló su participación en el Foro Económico Mundial en Davos para coordinar las operaciones de emergencia en las áreas afectadas.

Durante su visita a la provincia de Gaza, Chapo instó a las personas en las zonas inundadas a priorizar la protección de sus vidas por encima de sus bienes.

En una misión de rescate, el presidente dio la orden de adaptar un helicóptero para evacuar a un grupo de doce personas.

Entre ellos había niños que habían estado atrapados en el techo de un minibús por dos días en medio de un fuerte torrente.

Desastre natural

En Sudáfrica, el gobierno ha declarado un estado de desastre nacional tras la muerte de 37 personas.

Ocurrió en las regiones de Limpopo y Mpumalanga, que limitan con Mozambique, debido a inundaciones y desbordamientos.

La iniciativa pretende crear un método coordinado y que involucre diferentes sectores, según lo comunicó el Ministerio de Gobierno Cooperativo y Asuntos Tradicionales.

Las fuertes lluvias llevaron al cierre parcial del Parque Nacional Kruger y han provocado daños extensos en infraestructuras, agricultura, medio ambiente y el desplazamiento de personas.

Las lluvias también causaron la cancelación de clases en varias áreas.

Sudáfrica

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, relacionó la crisis con los efectos del cambio climático.

Resaltó la importancia de obtener financiamiento internacional para que los países en desarrollo puedan lidiar con fenómenos climáticos extremos.

Ramaphosa enfatizó que las naciones del sur global “son las que sufren los estragos del cambio climático cuando no han sido responsables de su origen”.

Mozambique pidió a la ONU más recursos aéreos, apoyo técnico y suministros humanitarios para fortalecer las operaciones de rescate y la entrega de ayuda.

Rescate

La Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) envió un helicóptero y grupos de rescate para colaborar en los esfuerzos en Mozambique.

La temporada de lluvias, que empezó en octubre de 2025, está en su máximo apogeo.

Los meteorólogos anticipan más lluvias y al menos dos ciclones tropicales hasta marzo.

Esto mantiene a comunidades enteras del sur de África en incertidumbre ante la posibilidad de que la emergencia empeore.