China establece un objetivo de crecimiento del PIB en 2026 del 5%

Por tercer año consecutivo, China fija objetivo de crecimiento del 5% para el PIB. La meta de déficit fiscal es del 4% del PIB

Regeneración, 20 de enero 2026– China ha determinado su meta de crecimiento económico en cerca del 5% para 2025, lo que genera mayores expectativas de que los funcionarios implementen más estímulos mientras enfrentarán una contienda comercial con Estados Unidos.

Se anticipa que el primer ministro Li Qiang hará el anuncio oficial el miércoles por la mañana al presentar su informe ante el parlamento en Beijing.

Este es el tercer año consecutivo que China mantiene ese objetivo, pero volver a hacerlo será un reto.

El país también ha determinado que su meta de déficit fiscal para este año será aproximadamente del 4% del PIB.

Las metas del PIB y del déficit presupuestario se alinean con lo que los economistas esperaban antes de la reunión.

Crecimiento

“Es un objetivo de crecimiento ambicioso, y significa que las autoridades seguirán necesitando apoyar el crecimiento”, expresó Raymond Yeung.

Yeung ocupa el cargo de economista en jefe para Gran China en el Australia New Zealand Banking Group.

“Esta cifra refleja que las autoridades están decididas a apoyar el crecimiento con el telón de fondo de las incertidumbres externas y las tensiones comerciales con EE.UU.”.

La reunión de la Asamblea Popular Nacional ocurre un día después de que Donald Trump impusiera otro arancel del 10% a China.

Amenazó con afectar el motor de exportación que el año pasado contribuyó con casi un tercio del crecimiento económico.

Metas

Las metas de crecimiento y del presupuesto indican que “el gobierno está dispuesto a respaldar la economía,” comentó Vey-Sern Ling, director gerente de Union Bancaire Privee.

“Esto debería calmar a los mercados”.

Mantener un crecimiento económico robusto es fundamental para la estabilidad social.

Cada incremento porcentual en el PIB podría generar unos 2,5 millones de empleos nuevos.

Esto hace que un crecimiento alrededor del 5% sea necesario para mantener el empleo estable.

Proyecciones

Según las proyecciones de Zhu Baoliang, ex economista en jefe del think tank Centro de Información del Estado.

El gobierno prevé que más de 12 millones de graduados ingresarán al mercado laboral en 2025, un número ligeramente superior al del año anterior.

El tema ahora es cuánto tiempo durará el impulso ante los aranceles de Trump y el aumento de la competencia entre China y EE. UU. por el dominio tecnológico.