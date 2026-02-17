3 días de calor y mala calidad del aire por anticiclón

Lluvias y chubascos en el norte del país contrastan con el calor que se sentirá en la zona centro en los siguientes días
Regeneración, 16 de febrero 2026– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que un anticiclón en la parte media de la atmósfera en el oeste del país provocará un incremento notable del calor en muchas áreas, especialmente en el centro y sur de México.
Panorama desfavorable
Esta situación, junto con la alerta ambiental activada en la Ciudad de México, crea un panorama desfavorable para la calidad del aire en esta semana.
De acuerdo con el organismo, el anticiclón restringirá la formación de nubes y disminuirá la posibilidad de lluvia.
Esto permitirá que los rayos del sol incidan directamente, elevando las temperaturas, sobre todo por la tarde.
Asimismo, la escasa circulación del aire ayudará a que se acumulen contaminantes en el ambiente.
Consecuencias
A pesar de la predominancia del anticiclón, el SMN indicó que el Frente Frío número 35 impactará el noroeste, ocasionando:
- Lluvias intensas de manera puntual en Baja California
- Chubascos en Sonora
- Lluvias dispersas en Baja California Sur
Sistema
Este sistema también traerá vientos fuertes y una disminución en las temperaturas en la zona noroeste.
El pronóstico para los próximos 96 horas señala que cerca de 25 estados tendrán temperaturas elevadas que oscilarán entre 30 y 45 °C, lo que minimizará la posibilidad de lluvias.
- 40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero (noroeste)
- 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (Istmo), Chiapas, Campeche, Yucatán
- 30 a 35 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco
Recomendaciones
Las autoridades recordaron que se ha declarado una contingencia ambiental en Ciudad de México y Estado de México.
Esto, debido a altos niveles de ozono, una situación que puede empeorar con temperaturas altas y poca dispersión de contaminantes.
El SMN hizo un llamado a la población para:
- Evitar la exposición prolongada al sol
- Mantenerse bien hidratado
- Seguir las recomendaciones de las autoridades ambientales y de salud en este tiempo de calor extremo