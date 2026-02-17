CDMX: Enero Registra la Cifra de Delitos más Baja en 11 Años

Brugada informa que enero de 2026 es el inicio de año más seguro en la CDMX desde 2015, con reducciones históricas en homicidios y robos

Regeneración, 16 de febrero de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó resultados históricos en materia de seguridad para la Ciudad de México. El primer mes de 2026 se consolidó como el mejor inicio de año en los últimos once años.

Según datos oficiales, los delitos de alto impacto bajaron un 19 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Al comparar las cifras con el año 2019, la reducción alcanza un sorprendente 68 por ciento en incidencia delictiva.

Brugada Molina destacó que el promedio diario de delitos pasó de 59 a 47 casos en el último año. Esta mejora refleja el éxito de las estrategias de inteligencia aplicadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Enero de 2026 fue el mes más seguro en 11 años en la Ciudad de México. Mantuvimos el delito a la baja y mayores detenciones para el bienestar de la población.



La estrategia de seguridad funciona, se respalda con resultados, hechos y entrega de miles de servidores públicos a lo… pic.twitter.com/ywRqdb5nZf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 16, 2026

Descenso en homicidios y robo de vehículos

En cuanto a homicidios dolosos, la capital reportó 61 casos durante el mes de enero. Esta cifra representa menos de la mitad de los homicidios registrados en 2019. Actualmente, el promedio diario de este delito se mantiene en 1.9 casos por jornada.

El robo de vehículos también mostró una tendencia a la baja con una reducción histórica del 37 por ciento. Si se compara con las cifras de 2019, el robo con violencia en esta categoría descendió un 87 por ciento.

Durante los operativos de enero, las autoridades lograron recuperar 457 vehículos con reporte de robo. Además, se aseguraron 166 toneladas de autopartes gracias a la vigilancia constante en zonas estratégicas.

Eficacia en el transporte público y detenciones

El robo a pasajeros en el Metrobús alcanzó una disminución total del 100 por ciento este mes. Por su parte, el robo en el Metro bajó un 69 por ciento en comparación con los datos de 2019.

La mandataria informó la detención de 8 mil 822 personas por delitos graves desde octubre de 2024. Estas acciones permitieron la desarticulación de 35 células criminales que operaban en diversas alcaldías.

Finalmente, se anunció una próxima campaña integral para combatir la extorsión mediante reformas legislativas. La Fiscalía General de Justicia confirmó un aumento del 66 por ciento en órdenes de aprehensión cumplidas.