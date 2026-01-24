3era Tormenta Invernal 2026: Nieve y Lluvias Intensas en México

Tormenta: Nieve en 4 estados. CFE activa plan de contingencia para garantizar el suministro eléctrico nacional. Frío, tome precauciones

Regeneración, 23 de enero de 2026.– Una circulación ciclónica en altura dará origen a la tercera tormenta invernal de la temporada actual. Este fenómeno interaccionará con el frente frío número 31 y un río atmosférico sobre el noroeste.

Se pronostica un marcado descenso de temperatura y lluvias de fuertes a muy fuertes en la región.

Las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango esperan caída de nieve o aguanieve. Las autoridades advierten sobre rachas de viento intensas que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Frente frío 30

Por otra parte el frente frío número 30 se reforzará con una masa de aire ártico. Esta interacción generará posibles torbellinos o tornados en el norte del estado de Coahuila.

Las lluvias intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos en las zonas bajas.

La tercera tormenta invernal mantiene nevadas en La Rosilla y poblados cercanos en Guanaceví. 🌨️

Recomendamos extremar precauciones y mantenerse informados a través de las páginas oficiales de Protección Civil. 🧣❄️ pic.twitter.com/XTOX3Iwbge — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) January 24, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional vigila de cerca la evolución de estos sistemas frontales y gélidos. Se recomienda precaución en carreteras debido a bancos de niebla que reducen la visibilidad notablemente.

El hielo sobre la carpeta asfáltica representa un riesgo mayor para los conductores durante la madrugada.

CFE: prevención

Ante la emergencia climática la Comisión Federal de Electricidad implementó diversas acciones estratégicas preventivas.

La CFE busca minimizar los riesgos operativos por las bajas temperaturas registradas en México y Estados Unidos.

Videos que nos envían nuestros seguidores de las fuertes Nevadas que se desarrollan hoy 24 de Enero del 2026 en varios municipios del Estado de Chihuahua, México. pic.twitter.com/JxR29u8g9O — Tiempo Severo Chihuahua (@ClimaChihuahua1) January 24, 2026

La institución cuenta con 28 mil megawatts de capacidad operativa que no requieren gas natural.

Se utilizan tecnologías termoeléctricas y energías limpias para fortalecer la continuidad del servicio eléctrico.

La CFE constituyó un Grupo Directivo de Atención de Emergencias en sesión permanente de monitoreo. Este equipo evaluará oportunamente cualquier afectación en el suministro de energía para la población.

Domingo y lunes

Para el domingo y lunes se prevén lluvias intensas en el sureste mexicano. El centro y oriente del país registrarán un marcado descenso en las temperaturas.

Existe una alta probabilidad de nieve en el Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el frío extremo en zonas montañosas. Es fundamental abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura en estos días.

La población debe mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua.

Estados Unidos

La tormenta invernal que viene, la llaman: major winter storm del 23-26 de enero, se está pronosticando como más severa y extensa que hace 2-3 años (2023-2024), especialmente en cobertura geográfica y combinación de amenazas (nieve pesada + hielo destructivo + frío extremo).