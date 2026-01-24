Crisis de hambre en Tigray 2026: Recortes de Ayuda Internacional

La región de Tigray en Etiopía enfrenta una hambruna extrema en 2026 tras recortes de USAID. El 80% de la población necesita ayuda urgente

Regeneración, 23 de noviembre de 2026.– La región de Tigray en Etiopía enfrenta una crisis de hambre crítica a inicios de 2026. La inseguridad alimentaria se agravó drásticamente por factores climáticos y la reducción de ayuda internacional.

Se estima que el 80 por ciento de la población local necesita apoyo de emergencia actualmente. La desnutrición aguda afecta al 62 por ciento de los niños menores de cinco años en algunas zonas.

Más del 70 por ciento de las mujeres embarazadas padecen desnutrición extrema en la región.

USAID

La suspensión de fondos de agencias como USAID dejó a la población con apoyo mínimo. El Programa Mundial de Alimentos requiere 230 millones de dólares para mantener operaciones básicas este año.

Sequías recurrentes provocaron el fracaso total de las cosechas en gran parte del territorio. Los agricultores perdieron miles de hectáreas de cultivo debido a la falta de lluvias y granizadas.

Aunque la guerra terminó en 2022, la infraestructura agrícola sigue totalmente destruida. Miles de personas desplazadas viven aún en centros colectivos hacinados sin recursos propios.

Hambruna

Nireayo Wubet, de 88 años, pasa sus días enterrando a amigos y familiares fallecidos. «No serán los conflictos los que nos maten, sino la hambruna», lamenta el anciano.

En la aldea de Hitsats, la ayuda humanitaria es prácticamente inexistente para los sobrevivientes.

Médicos Sin Fronteras califica como catastróficos los costos humanos derivados de los recortes financieros.

Los sistemas de salud pública están colapsados y sin suministros básicos para atender emergencias.

El cierre de oficinas humanitarias por falta de presupuesto empeoró la situación en zonas rurales.

Prohíben colectas

El gobierno de Etiopía ha minimizado la gravedad de la crisis ante la comunidad internacional. Las autoridades locales prohíben colectas directas organizadas por ciudadanos o personas influyentes en redes sociales.

Especialistas advierten que la Fase 4 de emergencia alimentaria persistirá durante todo el año.

Sin una intervención masiva, la mortalidad asociada al hambre aumentará en el primer semestre.

Los cementerios locales se están llenando rápidamente debido a la muerte constante de residentes. El mundo debe actuar pronto para evitar una tragedia humana mayor en el norte de Etiopía.

Guerra

La guerra original comenzó en noviembre de 2020 tras tensiones políticas entre el gobierno de Abiy Ahmed y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, TPLF.

Hunger, death, devastation: No respite in #Tigray a year after #US aid cuts



Lately, 88-year-old Nireayo Wubet spends many of his days burying friends and family members. As he grieves, he worries about whether there will be anyone left to offer him a decent burial when the time… pic.twitter.com/XMPregReZq — Addis Standard (@addisstandard) January 23, 2026

Es considerada una de las más mortíferas del siglo XXI, con estimaciones de hasta 600 mil muertes debido a combates, hambruna y falta de servicios médicos.

El conflicto concluyó formalmente el 2 de noviembre de 2022 con un cese de hostilidades mediado por la Unión Africana

Tropas de Eritrea aún mantienen el control de zonas fronterizas en el norte de Tigray en 2026, a pesar de que el acuerdo de paz exigía su retirada.

Asimismo se indica que el foco del conflicto militar en Etiopía se ha desplazado en gran medida hacia la vecina región de Amhara, donde milicias Fano combaten al ejército federal en 2026.

Relaciones

14-year-old Mearg has faced hardships a child should never face.



After fleeing conflict in Western Tigray, life in an IDP site was filled with uncertainty.



With support from UNICEF & partners, he is now back in school, and dreaming of becoming a doctor.https://t.co/RsmdnlPyBF pic.twitter.com/hNCNJ9o0Eq — UNICEF Africa (@UNICEFAfrica) January 21, 2026

Cabe destacar que en octubre de 2025 y enero de 2026, Abiy Ahmed acusó formalmente al TPLF de violar el Acuerdo de Pretoria (2022).

Esto, al desviar fondos federales hacia actividades milicianas y mantener relaciones exteriores no autorizadas.

La Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE) retiró el estatus legal del TPLF en mayo de 2025 debido a su incapacidad para celebrar una asamblea general obligatoria.

A enero de 2026, el partido sigue proscrito, lo que le impide participar en las próximas elecciones de junio.

Por otra parte, existe una división profunda dentro del propio TPLF.

Una facción liderada por Getachew Reda (Presidente de la Administración Interina) que intenta mantener la cooperación con el gobierno federal.

Sin embargo, otro grupo liderado por Debretsion Gebremichael tomó el control del partido y cuestiona la autoridad de la administración respaldada por Abiy.