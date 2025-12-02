4 hombres detenidos en Sydney por videos de abuso infantil

Se trata de distribución en línea de material cifrado de abuso sexual a menores que involucra temas ritualísticos y satánicos

Regeneración, 2 de diciembre 2025– Cuatro hombres de Sydney han sido acusados de delitos penales por su presunta participación en la distribución de material de abuso sexual de menores vinculado a una red internacional de abuso sexual infantil, informó la policía el lunes.

Sydney police raided 3 sites and arrested four men after finding thousands of child abuse videos involving infants to kids around 12. The material included satanic and ritualistic themes. One suspect posed as an “independent editor.”



https://t.co/dRsGi3pn9E — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) December 2, 2025

Red con sede en Sydney

Una fuerza especial de la policía del estado de Nueva Gales del Sur identificó la red con sede en Sydney.

Estaba investigando la distribución en línea de material cifrado de abuso sexual de menores que involucraba temas ritualísticos y satánicos, dijo la detective superintendente Jayne Doherty.

“No hay abuso infantil común y corriente, todo es un abuso infantil abominable”, afirmó Doherty a los periodistas.

“Pero estos casos fueron particularmente devastadores porque utilizan símbolos y rituales en torno a… sus conversaciones sobre el abuso de niños.

Tenía una perspectiva muy ritualista”, añadió.

Órdenes de registro

La policía ejecutó múltiples órdenes de registro en Sydney el jueves pasado y se arrestó a cuatro hombres.

Incautó dispositivos electrónicos que supuestamente contenían miles de videos que mostraban el abuso de menores desde bebés hasta niños de 12 años.

“La policía alegará en el tribunal que este grupo internacional participaba en conversaciones y compartía material…

…que representaba el abuso infantil y la tortura de niños, involucrando símbolos y rituales vinculados al satanismo y el ocultismo”, dijo Doherty.

Doherty manifestó que la policía no creía que los acusados hubieran grabado alguno de los materiales de abuso que compartieron.

Sídney 🇦🇺

La policía desmantela una red satánica de pedo…. que grababa rituales de abuso de bebés y animales.



El líder era administrador de un sitio web de "anti-abuso" a modo de camuflaje.

La maldad ni siquiera alcanza para describirlos.



Padres, no dejéis solos a vuestros… pic.twitter.com/Pii2tSIZe5 — Alvise Pérez | Noticias (@ALVISEPEREZNEWS) December 2, 2025

La policía trabaja con sus socios internacionales para identificar a las víctimas y determinar dónde fueron abusadas y quiénes son sus agresores, dijo Doherty.

No se había identificado a ninguna víctima hasta el lunes, señaló.

Los detenidos

La policía informó que uno de los arrestados, Landon Germanotta-Mills, de 26 años, desempeñó un papel principal en la red.

También arrestados Stuart Woods Riches, de 39 años, Mark Andrew Sendecky, de 42 años, y Benjamin Raymond Drysdale, de 46 años.

Los cuatro acusados de varios delitos relacionados con la difusión de material de abuso infantil en línea.

Germanotta-Mills también acusado de difundir y poseer material de zoofilia, lo que también es un delito penal.

Legal Aid NSW, que representa a Germanotta-Mills, y Julian Balloot, el abogado que representó a los otros tres acusados la semana pasada, declinaron hacer comentarios a The Associated Press el lunes.

A los cuatro se les negó la libertad bajo fianza y comparecerán nuevamente ante la corte a finales de enero.