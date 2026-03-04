La reforma electoral vá, Decálogo por la Democracia al Legislativo

Electoral: Sheinbaum cumple clamor popular. Legisladores se posicionen y el pueblo juzgue. Si no se aprueba, serán leyes secundarias

Regeneración, 4 de marzo de 2026. La presidenta Sheinbaum reveló en la Mañnera del Pueblo que ya se presentó ante el legislativo el Decálogo por la Democracia, con la propuesta de reforma electoral.

Y es que indicó cada uno de los 10 puntos, y precisó que se trata de una victoria del pueblo.

Al tiempo que indicó, a pregunta expresa de la prensa, que no hay que comer ansias, pero en caso de que se rechace, se recurrirá a reformas a leyes secundarias que no requieren mayoría calificada.

Dice

Seguidamente al, hilo sobre la reforma electoral, indicó:

«Lo primero es, como lo he explicado en otras ocasiones, el caso de los 200 diputados que son de representación proporcional».

Corresponden al porcentaje que sacó cada partido político, ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos.

«.., sino la mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido, que no haya ganado la elección en sus diputaciones».

Es decir, explicó que «si en una circunscripción, el segundo lugar, por ejemplo, el PAN tiene 10% de la votación, bueno, pues quedarán en ese 10% sus mejores posicionados de segundo o tercer lugar que hayan quedado en sus distritos».

Los otros 100 son electos de manera directa por la gente.

«Votas por otro partido, el verde y entonces atrás ( de la boleta) vas a poder votar por quiénes van a representar al verde en ese distrito o en esa circunscripción.

«Solamente votarás por una mujer y por un hombre. Así está planteado.

En el caso del Senado desaparece la representación proporcional, queda la representación de las dos de los dos que tengan la mayoría y la primera minoría.

Segunda

Presenta la presidenta Claudia Sheinbaum el Decálogo por la Democracia, incluido en su propuesta de reforma electoral. Indica que para ella no sería una derrota, sino una victoria. pic.twitter.com/2BxiOMiFi4 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) March 4, 2026

Gasto, 25% de reducción. ¿Qué corresponde? «Una parte al INE, a las OPLES llamadas, que son los institutos electorales estatales y a los partidos políticos.

«…, mayor fiscalización, principalmente esto tiene que ver con el vínculo entre el Instituto Nacional Electoral y la UIF- Inteligencia Financiera-

«…, que permitan que haya mayor fiscalización de cualquier recurso de procedencia indebida y también una fiscalización para que no haya pase en el tope de campaña».

Voto en el extranjero. En el caso de los ocho diputados que van a representar al voto en el extranjero, serán decididos por los que viven en el extranjero del partido que corresponda que haya tenido la mayoría.

Disminución de tiempos de radio y televisión. Consideramos que es un exceso cuando hay campañas, uno va oyendo el radio y se repite cinco veces el mismo anuncio.

«Se puede disminuir y no pasa absolutamente nada, aunque se mantiene los tiempos oficiales. No puede haber contratación de un externo o contratación de un partido político para apoyar a alguien.

Conferencia de prensa matutina. Miércoles 04 de marzo 2026 https://t.co/qXOFcY5Ofj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 4, 2026

Artificial

Por otra pate, dijo, «Sexto, inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? que los anuncios en campañas que lleven inteligencia artificial tienen que tener un sello grande que diga anuncio hecho con inteligencia artificial y eso tiene que regularlo el INE».

«No es ninguna censura ni nada, sino sencillamente que no haya fake news relacionadas con la inteligencia artificial».

Entonces, «sí se puede publicar, pero tienen que tener en grande elaborado con inteligencia artificial para promover candidatos».

Siete. Los cómputos distritales inician el mismo día de conforme vayan llegando.

Actualmente la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que en el momento que vaya llegando el cómputo distrital vaya empezándose a contar.

«Que no se esperen dos días. consideramos que no es necesario y el PREP viene realmente en la ley. Entonces ahí no se está tocando el PREP».

Demo

🔴En la #MañaneraDelPueblo, el #DetectorDeMentiras mostró una campaña de desinformación sobre la supuesta censura de las redes sociales con la Reforma Electoral, la presunta cancelación de México como sede de la Copa del Mundo 2026 y el supuesto hackeo del SAT:



❌Mentira que la… pic.twitter.com/K61GG4famP — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 4, 2026

«Ocho, democracia participativa, que la gente pueda decidir en sus municipios, en sus estados sobre temas de relevancia para la gente».

Entonces, «con el 2% de la lista nominal se puede solicitar una consulta ciudadana para saber si se debe hacer eh una u otra obra para saber si o para poder tomar una decisión de manera colectiva con sus restricciones de algunos temas que no pueden entrar».

Nepotismo,» que aunque ya se aprobó, es importante que sea parte pues de esta reforma. A partir del 2030 no podrán dejar en el mismo puesto un familiar en elección popular y 10 no reelección».

A partir del 2030 ya ningún puesto de elección popular va a poder ser reelecto en el periodo siguiente. Este es el decálogo por la democracia que estamos presentando el día de hoy en la reforma electoral.

«Como lo he dicho, es una propuesta que envía la presidenta que tiene que ver con un compromiso que hice yo con la gente y que esa solicitud de la gente, sobre todo los dos primeros…»

Esto es, «el tema de las listas de plurinominales y el tema de tantos recursos que se destinan a las elecciones».

Cumple

«Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o el Senado si se aprueba.

«Derrota no. esta idea de que ay presidenta va a ser su primera derrota y no nada que ver con eso. Para mí es una victoria porque estoy presentando.

Esto, «es una propuesta que me pidió la gente que presentara completa y ya quien la quiera aprobar pues será visto por la gente quiere no no y ya».

Así de sencillo. «En este sentido, en caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B?», inquirió la prensa.

«Sí, pero ya sería después. Este plan B sería hacia leyes secundarias. Ya sería después.

Reitera electoral

La Reforma Electoral de la presidenta @Claudiashein tiene por centro el Decálogo por la Democracia.

“Es una propuesta de la presidenta con un compromiso hecho con la gente y a solicitud de la gente, sobre todo: la lista de plurinominales y reducir los recursos en elecciones”. pic.twitter.com/hrDuFMzCos — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 4, 2026

Seguidamente, la presidenta insistió:

«¿Por qué la gente no le gustan las listas pluinominales? porque son representantes de los partidos?».

Uno puede votar «por un partido político, pero la, el representante pues tiene que ser elegido por la gente, no por la cúpula de un partido político».

«Avanzar en la democracia no tiene nada, que ver con un partido de Estado, no tiene que ver con regresiones en la democracia».

La democracia es el poder. del pueblo, es la representación del pueblo. Entonces, estamos llevando a que se vote también la representación proporcional.

«Entonces, para que no haya ninguna duda: No estamos quitando «la proporción de los partidos, estamos reconociendo la diversidad política de México…»

«…, solamente que ya no van a ser listas definidas por unas cuantas personas».

Esto es, subrayó que «los que quieran tener el voto, pues tienen que ir a campaña, tienen que ir a pedir el voto popular».