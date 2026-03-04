Costo de Congresos y electorales locales, la danza de los millones

Costos. Congresos 34.9 millones Baja California a 5.2 Colima. Locales electorales: Puebla: 15.4 pesos-Baja California Sur +$ 254 por elector

Regeneración, 4 de marzo de 2026. Lo que se destacan son las cifras presentadas por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján sobre el costo de los Congresos y los organismo locales electorales en la presente legislación.

Además de otros datos significativos sobre las disparidades en los costos electorales, en declaraciones vertidas en Mexicali recientemente.

Y es que en la ocasión en rueda de prensa, destacó las virtudes de la iniciativa de reforma electoral que se presenta hoy al congreso de México con el nombre de Decálogo por la Democracia.

El dirigente panista @JorgeRoHe busca desviar la atención de lo esencial de la Reforma Electoral: ¿está o no de acuerdo con dejar de elegir por dedazo las listas plurinominales? Ese es el tema de fondo.

No se confunda: el único narcogobierno comprobado es de color azul y es el…



— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 4, 2026

Destaca

Desde luego, Luisa Alcalde subrayó, muchos ahorros, por reducción salarios y bonos de consejeros electorales, eliminación de duplicidades en el INE y OPLES.

Ademñas de la reducción del presupuesto a los partidos políticos, de gasto gasto y percepciones de diputados y congresos locales, así como el tope en el número de regidores en los municipios.

Luisa María Alcalde Luján señaló que existen una gran disparidad entre el costo de los Congresos Locales y los sueldos de los diputados en cada Entidad.

“Tu tienes un Congreso como el de Baja California que es el más caro de todo el país y que si lo comparas con el Congreso de Colima, pues está es la diferencia”, indicó.

Señaló que la intención de la reforma electoral es racionalizar el gasto en los Congresos Locales y los sueldos de los diputados.

“No puedes tener diputadas y diputados ganando 300 mil pesos y en otro lado 50 mil pesos, entonces hay que establecer reglas”, apuntó.

El costo: Congresos locales

Lo que presentó en la gráfica es que el Congreso de Baja California, cuesta a los electores 34.9 millones de pesos, seguido de Morelos con 31.9 millones y Michoacán con 30.2 millones.

En el rango de inferior a los 30 millones y hasta más de 21 millones se encuentran 7 entidades federativas.

Ciudad de México con 28.6 millones, seguido de Jalisco (26.7), Edomex (26.4), Chihuahua (24.4), Guanajuato (23.3), Durango (21.6), Quintana Roo (21.3).

En otro rango, entre 17 y 16.3 millones, se encuentran los congresos de 4 entidaddes.

Guerrero (17.9), Querétaro (17.3), Veracruz (16.9) y Tlaxcala (16.3).

En el documento se hace constar que el promerio nacional es de 16. 8 millones de pesos.

De lo que se puede destacar que 13 entidades superan el promedio nacional del costo de los congresos. En tanto que 19 entidades están por debajo del promedio nacional.

En el caso de Tlaxcala como se indica arriba, está por debajo del promedio nacional, pero por arriba del resto los promedios en al menos 5 millones de pesos, -citados, 16.3 millones.

Así, siguiendo con el recuento, 10 congresos locales gastan entre 11.1 y 14.7 millones de pesos.

Esto es Baja California Sur, (14.7), Sonora (14.4), N. León (13.1), Nayarit (12.7), Zacatecas (12.2), San Luis (12.1), Aguascalientes (11.5), Oaxaca (11.5), Hidalgo (11.1) y Coahula, 11 millones de pesos.

En total, son 8 entidades cuyos congresos cuestan menos de 10 millones de pesos.

En este caso, se cuentan con cifras en millones, Sinaloa (9.9), Tabasco (8.7), Tamaulipas (8.6), Chiapas (8.6), Puebla (7.7), Yucatán (5.3), Campeche (6.1) y Colima (5.2)

Ciudadano paga

De igual forma, la dirigente de Morena dio a conocer otra gráfica con el costo por ciudadano de los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales).

Como se indica, en millones de pesos, la autoridad local que más cuesta por ciudadano empadronado en milones de pesos es Baja California (254.4).

En tanto que son 7 entidades cuyo costo es superior a los cien millones y hasta los 133.1 millones como es el caso de Campeche.

Seguido de Ciudad de México (125.3), Durango (122.2), Guanajuato (119.3), Sonora (116.6), Coahuila (103.1), Guerrero (101.8), en millones.

Le sigue Quintana Roo (96.4), Chihuahua (79.6), Morelos (74.4), Tamaulipas (68.4).

Cabe destacar que las anteriores 12 entidades superan el costo promedio nacioanl de 67.7 millones. Asimismo, 20 entidades se ubican por debajo de este promedio.

Esto es, Veracruz (67.2), Yucatán (63.3), Tabasco (59.6), Nayarit (59.4.3), Nuevo León (58.6), Querétaro (58.4), Zacatecas (58), Oaxaca (57.9), Edomex (54.4), Tlaxcala (52.5), Chiapas (51.8) y Aguascalientes (50.5).

Por debajo de los cincuenta millones de pesos, el costo de los organismos locales elctorales se ubica, San Luis Potosí (47.4), Michoacán (45.9), Sinaloa (45.1), Baja California (44.7), Hidalgo (40.2), Colima (36) y Jalisco (19.9).

Además de la eliminación de las listas plurinominales, la Reforma Electoral de la Presidenta @Claudiashein busca reducir el gasto desmedido del sistema electoral mexicano: ¡uno de los más caros del mundo!

Basta de elecciones onerosas, burocracias doradas y duplicidad de…



— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 3, 2026

En tanto que Puebla es señaladamente el organismo local electoral más barato de México con 15.4 millones de pesos al electoraldo.

Finalmente, Luisa María Alcalde Luján manifestó que la intención de la reforma es reducir el gasto en el sistema electoral y racionalizarlo.

Contexto

Cabe destacar entonces, que se subraya que contrasta el costo de las OPLES en Campeche (133 pesos) y Puebla que es de solo 15 pesos.

Asi, se identificó a Baja California, Campeche, Ciudad de México y Durango como los estados con los órganos electorales más costosos en relación con su población.

También ha exhibido el costo de los legislativos estatales, afirmando que el Congreso de Baja California es el más caro del país, con un costo aproximado de 34.9 millones de pesos por cada diputado.

Estas cifras forman parte de la narrativa del gobierno federal para impulsar una reducción del 25% en el gasto electoral total mediante una nueva reforma.

El «costo por voto» se calcula dividiendo el presupuesto total del organismo electoral estatal entre el número de ciudadanos en la lista nominal.

Destacar datos

Coahuila es un estado extraordinario. Muy pronto, el pueblo de estas tierras norteñas tendrá en sus manos la oportunidad de decidir: o Transformación, o más de lo mismo. Ya es tiempo.@esnoticiaalesal | @Hurtado_Alberto | Eduardo Hernández, "El Profe"

Por otra parte, en el caso de la Ciudad de México, debido a su complejidad operativa y el tamaño de su estructura, el IECM maneja uno de los presupuestos más altos del país.

En tanto que en el Edomex aunque tiene el presupuesto total más grande (por ser el estado más poblado), su costo por voto es comparativamente bajo.

Por otra parte en redes se destacan la danza de los millones en los procesos electorales locales.

Para el proceso electoral 2023-2024, el INE estimó un costo total (federal y local) de 60,884 millones de pesos.

Coahuila es una tierra bella, orgullosa y trabajadora que merece una vida a la altura de su historia y de su gente. Cada vez falta menos para que llegue la Transformación. Ya es tiempo.@AntonioAttolini | @FerHdz_oficial | Pily de Aguinaga | Darinka Guerra

De los cuales, aproximadamente el 30% al 40% del presupuesto de los OPLEs no es para operación, sino que se entrega directamente a los partidos políticos locales como prerrogativas.

Así, la diferencia entre el estado más caro (Campeche) y el más barato (Puebla) es de casi 9 veces, lo que es el principal argumento para la unificación de criterios en la propuesta de reforma electoral.

Tal como señala Luisa Alcalde y las cifras oficiales.