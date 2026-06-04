Selección de Irán Obtiene Visados para Instalar su Base en México

El combinado de Irán consigue los permisos de viaje a México para concentrarse en Tijuana, aunque aún espera visados de Estados Unidos

Regeneración, 3 de junio de 2026.– La selección de futbol de Irán consiguió las visas necesarias para ingresar a territorio mexicano de cara al Mundial.

El equipo asiático definió que establecerá su campamento oficial en la ciudad fronteriza de Tijuana durante la competencia.

La televisión estatal iraní confirmó la entrega de los documentos tras gestiones diplomáticas realizadas en Europa esta semana.

El anuncio oficial calma las dudas sobre la logística inicial del conjunto de Oriente Medio para la justa mundialista.

Como consecuencia de este rápido trámite, las autoridades diplomáticas explicaron los detalles del proceso ante los medios de comunicación.

El embajador iraní en Turquía detalló la agilidad del gobierno mexicano para otorgar las autorizaciones de viaje correspondientes.

«Los visados de los jugadores iraníes se han expedido en 48 horas», afirmó detalladamente el diplomático

Mohammad Hassan Habibollahzadeh. Los futbolistas obtuvieron el beneficio de manera extraordinaria sin necesidad de presentarse físicamente en la sede consular.

El dilema con Estados Unidos

Por el contrario, el panorama legal del equipo es muy diferente respecto al país vecino del norte actualmente.

La escuadra de Irán todavía no cuenta con los permisos migratorios para acceder a suelo estadounidense este mes.

Esta situación genera gran preocupación administrativa porque allí deben disputar sus compromisos de la primera fase de grupos.

Los directivos de la federación trabajan a marchas forzadas para destrabar estos visados especiales con Washington urgentemente.

A pesar de esta alarmante falta de documentos, el calendario de competencia de la FIFA sigue su curso normal.

La selección debutará en Los Ángeles contra Nueva Zelanda a mediados de junio con la esperanza de tener todo resuelto.

«Los iraníes deben disputar sus dos primeros partidos en Los Ángeles», recordaron los analistas deportivos sobre el fixture.

Posteriormente, el combinado cerrará su participación inicial midiéndose ante el representativo de Egipto en la sede de Seattle.

Preparación en territorio europeo

Mientras se resuelven los visados americanos, el plantel mantiene su estricta disciplina deportiva en una concentración en Turquía.

El director técnico afina los últimos detalles tácticos en la localidad de Antalya antes de cruzar el océano Atlántico.

Los jugadores llegarán a México el domingo tras realizar una breve escala técnica en aeropuertos de España el sábado.

La planificación contempla que el plantel comience a entrenar de inmediato en las canchas de Tijuana la próxima semana.

Para cerrar esta etapa de preparación, el conjunto asiático sostendrá un partido amistoso de alta intensidad este jueves.

Su rival en la cancha será el combinado africano de Mali en un duelo clave para definir la alineación.

El equipo llega motivado tras vencer a Gambia por tres goles a uno en su anterior encuentro de preparación.

Con estas acciones, la delegación iraní se declara lista para encarar el máximo torneo del balompié a nivel global.