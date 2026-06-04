Sonora y Tamaulipas desmienten investigación de Estados Unidos

Voceros de Alfonso Durazo y Américo Villarreal niegan acusaciones de Los Angeles Times sobre supuestas indagatorias y cancelación de visas

Regeneración, 3 de junio de 2026.– Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas negaron investigaciones de Estados Unidos contra sus mandatarios estatales.

La respuesta oficial surge tras una publicación que señalaba presuntas indagatorias penales en Washington.

Las autoridades estatales calificaron los datos como totalmente falsos y sin sustento legal.

Por esta razón, los voceros de ambos estados emitieron comunicados para aclarar la situación actual.

Paloma Terán, titular de Comunicación en Sonora, defendió la postura del gobernador Alfonso Durazo.

La funcionaria aseguró que el mandatario mantiene su documentación en regla. «El gobernador cuenta con una visa vigente», afirmó Terán de manera contundente.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

Respuestas desde Tamaulipas

En este mismo sentido, el gobierno de Tamaulipas fijó una postura similar mediante sus redes.

Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social, desmintió los señalamientos contra el gobernador Américo Villarreal.

El funcionario estatal criticó la falta de pruebas en el reportaje publicado.

«Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad», sostuvo el vocero tamaulipeco.

Aunado a lo anterior, Algarín lamentó que se utilicen fuentes anónimas para dañar reputaciones.

El coordinador insistió en que no existen expedientes ni resoluciones reales sobre el caso.

«Las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas», sentenció el titular de Comunicación Social.

Las oficinas de prensa estatales reiteraron su compromiso con la verdad y la transparencia informativa.

Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya.



Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

Origen de la controversia

Por otra parte, el diario estadounidense Los Angeles Times originó la presente polémica periodística.

El medio afirmó que las visas de ambos gobernadores habían sido canceladas por Washington.

Además, vinculó al mandatario de Tamaulipas con supuestas indagatorias sobre contrabando de combustible ilegal.

Dichas afirmaciones provocaron la inmediata reacción de las coordinaciones estatales de prensa.

Es importante destacar que el diario mencionó antecedentes similares ocurridos el pasado mes de abril.

En esa fecha, el Departamento de Justicia estadounidense señaló a funcionarios del estado de Sinaloa.

Sin embargo, los voceros actuales reiteraron que sus gobernadores no enfrentan ningún proceso legal.

La información difundida carece de evidencias verificables o documentos oficiales en el extranjero.