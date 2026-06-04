Lamine Yamal Apunta al Debut de España en el Mundial

El seleccionador Luis de la Fuente evalúa el regreso de Lamine Yamal para el partido inicial de España contra Cabo Verde

Regeneración, 3 de junio de 2026.– El estratega de la selección de España mantiene un panorama optimista sobre la recuperación física de su delantero estrella.

El atacante juvenil Lamine Yamal progresa de forma positiva tras sufrir una molestia muscular en el balompié ibérico.

El cuerpo técnico evalúa su inclusión definitiva para encarar el primer compromiso oficial dentro de la justa mundialista.

De esta manera, el cuerpo médico trabaja intensamente para tener al futbolista en las mejores condiciones físicas posibles.

A causa de esta evolución favorable, el director técnico español compartió las expectativas del cuadro nacional ante los medios.

El estratega detalló los escenarios posibles para el debut de la escuadra europea en el continente americano.

«Si no hay cambios, podría estar listo para jugar el 15 de junio», manifestó con optimismo Luis de la Fuente.

La decisión final dependerá estrictamente de los entrenamientos previos y del rendimiento mostrado por el delantero catalán.

Reporte de lesionados y ausencias

Por el contrario, el panorama inmediato obliga a cuidar al futbolista de cara al duelo de preparación de esta semana.

El extremo del Barcelona quedó descartado de forma oficial para encarar el partido amistoso contra el conjunto de Irak.

El cuerpo técnico evitará arriesgar a sus elementos clave antes de viajar a las sedes mundialistas en Norteamérica.

Además, otros futbolistas con molestias físicas deberán esperar en la banca para evitar una recaída en sus respectivas lesiones.

En este mismo contexto, De la Fuente confirmó que la plantilla presenta otras ausencias importantes para los duelos previos.

Los delanteros Nico Williams y Víctor Muñoz tampoco verán acción en el terreno de juego por precaución médica inmediata.

Tampoco jugarán los futbolistas que disputaron recientemente la gran final de la prestigiosa Liga de Campeones de Europa.

El timonel español busca dosificar las cargas de trabajo de sus seleccionados para llegar con el mejor ritmo posible.

Calendario y expectativas mundialistas

Por otra parte, la delegación española cerrará su preparación con un último compromiso amistoso en territorio de la República Mexicana.

El equipo europeo medirá sus fuerzas ante la selección de Perú el próximo lunes en un duelo sumamente exigente.

El debut oficial del conjunto ibérico se dará frente al seleccionado de Cabo Verde en la ciudad de Atlanta.

Posteriormente, los dirigidos por De la Fuente enfrentarán a los combinados nacionales de Arabia Saudita y de Uruguay.

Para finalizar la conferencia de prensa, el entrenador recordó el gran objetivo que tiene el futbol español actualmente.

La selección busca romper la mala racha histórica de quedar eliminada en las fases de octavos de final.

«Todos estamos entusiasmados por empezar y por intentar hacerlo bien», sentenció el estratega Luis de la Fuente con determinación.

Con estas declaraciones, el equipo español se declara listo para afrontar el máximo reto del balompié a nivel internacional.