Clara Brugada Anuncia Plan de Bienestar Animal en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presenta 10 acciones para convertir a la CDMX en líder de bienestar animal y erradicar el abandono

Regeneración, 4 de marzo de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un plan de diez acciones fundamentales. Busca transformar a la capital en la entidad con mayor bienestar animal del país.

El proyecto prioriza la atención de animales en situación de calle y abandono. Se pretende alcanzar la meta de cero perros abandonados en las vialidades.

“Nuestra meta es construir una ciudad que tenga bienestar animal”, afirmó Brugada. Aseguró que esta labor requiere la responsabilidad compartida de toda la población.

La mandataria destacó la importancia de sensibilizar a los tutores de mascotas. El gobierno capitalino invertirá recursos significativos para garantizar la salud de los animales.

Durante el año 2025 se realizaron 65 mil esterilizaciones de forma gratuita. Para 2026, la meta es superar las 150 mil cirugías anuales en la ciudad.

Se ofrecerán un total de 450 mil servicios de salud para los animales. Estas acciones incluyen consultas, vacunas y procedimientos médicos especializados sin costo.

Nadine Gasman señaló que el bienestar animal y la salud humana están vinculados. “Cuando hablamos de esterilización hablamos de prevención”, indicó la Secretaria de Salud capitalina.

Explicó que así se evita la sobrepoblación y posibles lesiones por mordeduras. Las jornadas forman parte de un control estricto de enfermedades zoonóticas locales.

Espacios públicos y convivencia

La administración trabaja en la rehabilitación de 200 parques para perros. Hasta el momento, ya se han entregado 40 áreas recreativas totalmente equipadas.

Estos espacios permiten la sana convivencia entre ciudadanos y sus mascotas. El programa busca mejorar la calidad de vida en las colonias capitalinas.

Un objetivo prioritario es mantener las calles libres de heces fecales. Se lanzará una campaña de concientización en coordinación con las 16 alcaldías.

Posteriormente, se habilitará una línea telefónica de denuncia para estos casos. Se busca fomentar la tutoría responsable en todos los espacios públicos urbanos.

Registro y control administrativo

Se impulsará con fuerza el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC). Este padrón permite identificar a las mascotas y protege sus derechos legales.

Es una herramienta clave para localizar animales en caso de extravío. El gobierno facilitará el trámite para que sea accesible y rápido.

Berenice Hernández reportó 15 mil esterilizaciones previas en la alcaldía Tláhuac. Destacó la rehabilitación de la Clínica de Bienestar Animal cerca del bosque.

El centro cuenta con tres quirófanos modernos para atender a la comunidad. La colaboración entre niveles de gobierno garantiza el éxito de estas políticas.

Impacto social y prevención

Las megajornadas actuales ofrecen más de 200 cirugías gratuitas en Tláhuac. Se utilizan unidades móviles equipadas con personal veterinario altamente capacitado.

Estas acciones reducen los riesgos sanitarios para todos los habitantes capitalinos. La prevención es el eje central de la estrategia de salud pública.

El plan integral representa un cambio de paradigma en la administración local. Se reconoce a los animales como sujetos de derechos y protección especial.

Brugada invitó a los ciudadanos a no abandonar a sus compañeros animales. La CDMX se encamina a ser un referente global en protección animal.