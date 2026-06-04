China respalda a Cuba y Critica Acusaciones de Estados Unidos

El gobierno de China rechaza el proceso judicial estadounidense contra Raúl Castro y refrenda su apoyo a la soberanía cubana

Regeneración, 3 de junio de 2026.– El gobierno de China manifestó su firme rechazo ante las recientes acciones legales de Estados Unidos contra Raúl Castro.

La administración del gigante asiático defendió la soberanía de la isla frente a las nuevas presiones de Washington.

La postura oficial busca frenar la escalada de sanciones económicas impuestas recientemente por la Casa Blanca hacia Cuba.

El anuncio se dio durante un evento conmemorativo por los noventa y cinco años del líder revolucionario cubano.

Como consecuencia de este festejo, diversos funcionarios del Partido Comunista Chino expresaron su solidaridad con el pueblo caribeño.

Las autoridades exigieron el cese inmediato de los bloqueos financieros y comerciales aplicados por el gobierno norteamericano.

«El gobierno estadunidense debe escuchar las voces justas y cesar de inmediato el bloqueo», demandó el funcionario Ma Hui.

El diplomático asiático reiteró que Pekín se opondrá firmemente a cualquier tipo de intervención extranjera en Latinoamérica.

Rechazo al proceso judicial

En este mismo sentido, la cancillería china criticó abiertamente los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia estadounidense.

Washington acusa al expresidente cubano por el derribo de dos aeronaves civiles ocurrido en la década de los noventa.

Los portavoces asiáticos calificaron la medida como un claro abuso de los mecanismos legales internacionales por parte estadounidense.

Pekín argumentó que estas imputaciones carecen de sustento real y violan los principios básicos del derecho internacional.

Aunado a lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un comunicado oficial fijando su postura definitiva.

El portavoz Geo Jiakun condenó el uso de los tribunales con fines de persecución política e intimidación estatal.

«Nos oponemos al abuso del proceso judicial», declaró de manera categórica el vocero del gobierno chino.

El funcionario instó a la administración estadounidense a detener las amenazas de fuerza militar contra la isla caribeña.

Reacción de la delegación cubana

Por otra parte, el embajador de Cuba en Pekín agradeció el histórico apoyo recibido por parte de las autoridades locales.

El representante Alberto Blanco denunció que las acusaciones norteamericanas constituyen una agresión directa contra la dignidad de su nación.

El diplomático cubano describió la situación jurídica como una infamia moral sin validez legal dentro de los tribunales.

Blanco recordó que las aeronaves derribadas hace treinta años pertenecían a organizaciones radicales que violaron su territorio aéreo.

Para finalizar el encuentro, el embajador aseguró que las presiones imperiales no lograrán doblegar la resistencia del pueblo cubano.

El funcionario confía en que la alianza estratégica entre ambas naciones socialistas permitirá superar las actuales dificultades energéticas.

«El gobierno estadunidense no descansa en sus intentos siniestros», sentenció firmemente el embajador Blanco ante los asistentes.

La Habana continuará defendiendo su modelo político con el respaldo permanente de sus principales aliados comerciales internacionales.