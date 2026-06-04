Puebla Organiza Gran Convención Nacional del Café

El gobierno de Puebla anunció el evento CONCAFÉ 2026, el cual reunirá a miles de productores y especialistas del sector cafetalero

Regeneración, 3 de junio de 2026.– El gobierno del estado de Puebla anunció la realización de un importante encuentro dedicado por completo al sector cafetalero.

La Gran Convención Nacional del Café se desarrollará del once al catorce de junio en el Centro de Convenciones.

Las autoridades estatales estiman la asistencia de más de treinta mil visitantes interesados en la industria del aromático.

Este magno evento busca posicionar a la entidad como un referente comercial de primer orden a nivel mundial.

Como consecuencia de esta estrategia, la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó su absoluto respaldo al campo.

El encuentro internacional reunirá a todos los eslabones que integran la cadena productiva del grano en la región.

El proyecto gubernamental busca fortalecer el comercio justo y abrir nuevos canales de distribución para los agricultores poblanos.

Los organizadores preparan una agenda llena de actividades culturales, educativas y de negocios para los asistentes.

Productividad y desarrollo social

En este mismo sentido, la Secretaría de Desarrollo Rural local compartió cifras históricas sobre el crecimiento agrícola estatal.

La titular de la dependencia estatal detalló que la entidad posee actualmente más de setenta y un mil hectáreas.

«Puebla cuenta actualmente con más de 71 mil hectáreas cultivadas de café», precisó la funcionaria Ana Laura Altamirano.

El volumen de cosecha de café cereza superó las doscientas veinticinco mil toneladas anuales en el periodo reciente.

Aunado a lo anterior, la funcionaria estatal destacó el gran impacto social que genera esta actividad en las comunidades.

Alrededor de cuarenta y siete mil personas trabajan directamente en las tierras de cultivo del grano en Puebla.

«El 70 por ciento pertenecen a pueblos originarios», puntualizó Altamirano respecto al origen étnico de los caficultores locales.

La inversión pública de ciento veinte millones de pesos impulsó sustancialmente los rendimientos por hectárea cosechada.

☕ En representación del gobernador @armentapuebla_, nuestra titular @analau_al anunció en la Mañanera la segunda edición de #CONCAFÉ2026, el encuentro cafetalero más importante del estado.



Del 11 al 14 de junio, el Centro de Convenciones reunirá a los amantes de Café. 🫶🏼 pic.twitter.com/wlanFsXF7U — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@SDRGobPue) June 2, 2026

Actividades y proyección internacional

Por otra parte, los asistentes a la convención disfrutarán de múltiples competencias profesionales de alta especialización técnica.

El programa incluye foros temáticos, talleres especializados y el reconocido e importante Campeonato Nacional de Baristas profesionales.

Los productores locales exhibirán la gran calidad de sus cosechas mediante el esperado certamen denominado Calidad en Taza.

La tradicional Carrera del Café y las muestras gastronómicas complementarán la oferta cultural disponible para el público.

Para finalizar la presentación, los caficultores manifestaron su agradecimiento por el apoyo continuo brindado por el gobierno poblano.

Este tipo de foros comerciales dinamiza la economía regional y visibiliza el trabajo artesanal en las serranías.

Los productores poblanos confían en concretar importantes exportaciones hacia exigentes mercados del continente europeo y asiático.

La entidad se declara lista para recibir a las delegaciones de los estados cafetaleros invitados este mes.