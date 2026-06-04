Scott Pelley Denuncia que CBS le Exigió Difundir Falsedades

El excorresponsal de 60 minutos acusa a la nueva dirección de CBS News de imponer sesgos políticos tras su despido del programa

Regeneración, 3 de junio de 2026.– El veterano periodista Scott Pelley arremetió contra CBS News tras ser despedido del legendario programa de televisión 60 Minutos.

El comunicador denunció presiones de los nuevos directivos para alterar el contenido de sus reportajes con fines políticos.

Pelley afirmó que intentaron obligarlo a difundir mentiras en un segmento de alta sensibilidad para la opinión pública nacional.

La cadena televisiva enfrenta un escándalo mayúsculo debido a estas revelaciones sobre censura y manipulación de datos informativos.

Ante este panorama tan complejo, el informador decidió romper el silencio mediante un comunicado en sus plataformas digitales.

El reportero defendió la trayectoria histórica del espacio televisivo y el enorme respeto que tiene por sus televidentes.

«Nuestra querida audiencia encuentra integridad, calidad y humanidad en nuestras historias», manifestó Pelley con respecto al legado del show.

Según sus palabras, las modificaciones recientes buscan complacer directamente a los círculos de poder de la actual administración.

Crisis interna en CBS

Para empeorar la situación actual, el corresponsal detalló una serie de despidos injustificados dentro del equipo de producción.

Varios directivos y reporteros experimentados habrían sido apartados de sus cargos por oponerse firmemente a los cambios editoriales.

«Silenciaron a personas valiosas por defender a nuestra audiencia», denunció Pelley al describir las represalias de la empresa.

El periodista señaló que el caos administrativo afectó gravemente la operatividad diaria de los segmentos informativos más importantes.

Derivado de este conflicto interno, las órdenes de los altos ejecutivos se volvieron cada vez más agresivas e intolerables.

El reportero estrella aseguró que rechazó múltiples intentos de alterar la veracidad de las investigaciones que tenía asignadas.

«Me han ordenado que introduzca falsedades y prejuicios», reveló el comunicador sobre las polémicas directrices de la gerencia.

Estas acciones terminaron provocando la ruptura definitiva entre el profesional de las noticias y los dueños de la corporación.

Scott Pelley issues new statement after being fired by CBS for opposing their pro-MAGA bias:



“New management has instructed me to inject falsehoods and bias into a politically sensitive story. I’ve been told to include assertions that are unverified. To date, in every case, I… pic.twitter.com/sx3Jtj36yR — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) June 3, 2026

Scott Pelley emite un nuevo comunicado tras ser despedido por CBS por oponerse a su sesgo pro-MAGA: «La nueva gerencia me ha instruido que inyecte falsedades y sesgos en una historia políticamente sensible. Me han dicho que incluya afirmaciones no verificadas…»

Pérdida de independencia editorial

Más allá de los engaños solicitados, Pelley acusó a la cadena de ceder el control de las entrevistas a los gobernantes.

Presuntamente, algunos políticos de alto rango ahora eligen a los reporteros encargados de realizar los cuestionamientos al aire.

Esta alarmante práctica pone en riesgo la neutralidad y la credibilidad del periodismo de investigación en Estados Unidos.

El informador calificó esta estrategia como un error que destruye la esencia crítica de un medio de comunicación independiente.

A pesar de la dolorosa salida, el comunicador expresó su profundo aprecio hacia los compañeros que conoció en su trayectoria.

El veterano de la televisión trabajó por casi cuatro décadas en la empresa antes de este abrupto desenlace laboral.

«Ruego por el día en que esas personas y sus ideales sean honrados de nuevo», concluyó Pelley en su mensaje.

El despido genera un debate urgente sobre la libertad de expresión dentro de los grandes consorcios mediáticos actuales.