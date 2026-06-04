Iztapalapa: Detienen a tres Integrantes de Los Tanzanios

Autoridades de la Ciudad de México capturaron a tres supuestos miembros del grupo criminal Los Tanzanios con armas y droga

Regeneración, 3 de junio de 2026.– Las fuerzas de seguridad de la Ciudad de México desmantelaron una célula vinculada al grupo delictivo Los Tanzanios.

Elementos policiales detuvieron a tres presuntos delincuentes tras ejecutar una orden de cateo en la alcaldía Iztapalapa.

Los implicados realizaban actividades ilícitas de narcomenudeo, extorsión, homicidio de rivales y tráfico de armamento de fuego de procedencia ilegal.

El operativo conjunto representa un golpe directo a la estructura operativa de esta peligrosa organización criminal con presencia local.

A raíz de este despliegue estratégico, los oficiales lograron ubicar a los delincuentes escondidos dentro del inmueble intervenido.

Los detenidos fueron plenamente identificados por la autoridad judicial como José Antonio, alias El Popeye, Donovan Antuan y Fabiola.

«Los sujetos se encontraban al interior de un predio», confirmaron voceros de la fiscalía capitalina al concluir la acción.

La detención de las tres personas se efectuó con estricto apego a los derechos humanos de los sospechosos.

Investigación y denuncias ciudadanas

En este mismo sentido, las labores de gabinete y campo resultaron fundamentales para localizar la ubicación del grupo delictivo.

Varios reportes ciudadanos alertaron a los investigadores sobre constantes puntos de venta de narcóticos en la vía pública.

Los oficiales de inteligencia rastrearon la zona afectada en la colonia San Miguel para corroborar la información vecinal.

De esta forma, el agente del Ministerio Público Federal reunió todos los indicios de prueba necesarios del caso.

Aunado a lo anterior, un juez de control otorgó el mandamiento judicial para poder ingresar de inmediato a la propiedad.

Dentro del inmueble, los elementos de seguridad decomisaron un arma corta con su respectivo cargador abastecido con cartuchos.

También encontraron múltiples envoltorios con marihuana a granel lista para su distribución comercial ilegal en la demarcación.

Las sustancias prohibidas y los artefactos bélicos quedaron bajo resguardo del personal de la Fiscalía General de Justicia.

Antecedentes penales de los imputados

Por otra parte, los análisis de información revelaron que dos de los detenidos cuentan con ingresos a prisión.

El cruce de datos oficiales determinó que los imputados tienen un historial recurrente de reincidencia en la capital.

La mujer detenida pisó el centro penitenciario anteriormente por cometer diversos delitos graves contra la salud pública.

Los registros del sistema penal confirmaron que el grupo mantenía operaciones delictivas estables en el oriente de la ciudad.

Para finalizar el reporte policial, la situación del detenido de cuarenta y cuatro años agravó su situación jurídica actual.

Este individuo registra seis ingresos previos a la cárcel por robo en diferentes modalidades y por encubrimiento por receptación.

«El hombre cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario», precisaron las autoridades encargadas de la investigación criminal en el documento.

Los tres sospechosos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal en los próximos días.