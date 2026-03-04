Al bote 44 falsos policías carreteros en Estado de México

Mes y medio de recolección de falsos policías con insignias, patrullas y artilugios para cebarse en transportistas extorsionándolos

Regeneración, 3 de marzo de 2026.– La Fiscalía del Estado de México logró la detención de 44 presuntos delincuentes. Estos sujetos instalaban filtros de seguridad ilegales en diversas vialidades mexiquenses. La autoridad actuó tras detectar revisiones ilícitas contra automovilistas y transportistas.

«Los expedientes están siendo judicializados por simulación de vehículo oficial«, informó la FGJEM. Se les imputan delitos por uso indebido de uniformes e insignias institucionales.

La investigación inició gracias a una denuncia pública sobre la carretera México-Pachuca. Los operativos desplegados permitieron capturar a los responsables en apenas mes y medio.

Modus operandi de las bandas criminales

Los detenidos son conocidos comúnmente en el ámbito delictivo como “madrinas”. Utilizaban luces estroboscópicas para obligar a los conductores a detener su marcha. Mediante el engaño, seleccionaban víctimas para realizar inspecciones fuera de la ley.

«Establecían falsos filtros de seguridad en los cuales hacían revisiones ilegales», detalló la Fiscalía. Alegaban falsos reportes de robo para amedrentar a los ciudadanos en tránsito.

Exigían documentos oficiales para simular un procedimiento legal ante los conductores. Esta estructura criminal operaba con total impunidad en vías de alta afluencia.

Extorsión y secuestro exprés en carreteras

Una vez detenida la unidad, los criminales amenazaban con arrestos arbitrarios. Exigían fuertes sumas de dinero para no presentar a las víctimas ante autoridades. En casos graves, subían a los conductores a vehículos para realizar cobros forzados.

«Obligaban a que llamaran a sus familiares para que hicieran transferencias bancarias«, señaló la institución. Los delincuentes amenazaban a las víctimas con sus datos personales para evitar denuncias.

Utilizaban el miedo como herramienta principal para garantizar el silencio de los afectados. Muchas personas entregaban recursos económicos en efectivo en sitios pactados bajo presión.

Ataques estratégicos al transporte de carga

El grupo criminal se enfocaba prioritariamente en asaltar camiones en rutas logísticas. Operaban en arterias clave como la México-Querétaro y el estratégico Arco Norte. Inspeccionaban la carga de los transportistas para obtener información valiosa y confidencial.

«Con información proporcionada por los falsos elementos oficiales, los despojaban de sus unidades», alertó la Fiscalía. Un primer grupo detenía el camión y un segundo grupo ejecutaba el robo más adelante.

Esta coordinación delictiva permitía el robo total de mercancías en tramos aislados. Las luces y placas falsas daban una apariencia de autoridad que facilitaba el atraco.

Aseguramiento de armas y sustancias ilícitas

Durante las capturas se decomisaron diversos objetos utilizados para el control carretero. Los agentes aseguraron armas de fuego, cargadores llenos y múltiples cartuchos útiles.

También se hallaron dosis de narcóticos entre las pertenencias de los detenidos.

«Les fueron asegurados indicios como armas de fuego y diversas dosis de narcóticos», confirmó la FGJEM. Los vehículos utilizados imitaban perfectamente las patrullas de la policía ministerial.

Las insignias apócrifas fueron retiradas de circulación para evitar nuevos engaños. El material incautado sirve como evidencia técnica en los procesos judiciales actuales.

Compromiso con la seguridad vial

La Fiscalía estatal busca erradicar estas prácticas que vulneran el libre tránsito. Se exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad en los mandos operativos.

Los operativos continuarán de forma permanente en las carreteras de mayor riesgo.

«Se abrieron carpetas de investigación para indagar sobre esta práctica delictiva«, concluyó la autoridad estatal. Se busca proteger la integridad de quienes circulan por el Estado de México diariamente.

La justicia procedería con rigor contra quienes usurpen funciones de seguridad pública. Estas detenciones representan un golpe contundente a las redes de extorsión carretera.