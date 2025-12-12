65 inspecciones en cuenca del rio Tula, multas por 3 millones

Rio Tula: Protección al Ambiente informó de remediaciones de industrias químicas, aves, textiles, metalúrgicas y de alimentos

Regeneración, 11 de diciembre de 2025.Durante 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizaron 65 visitas de inspección a industrias ubicadas en la zona alta del río Tula.

Esto, en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan, Tula de Allende, Tepeji del Río y Atitalaquia, en el estado de Hidalgo.

Así como Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tultitlán, Tepotzotlán y Teoloyucan, en el Estado de México.

Rio Tula

Como resultado, en 26 inspecciones se detectaron irregularidades que ya se encuentran en proceso de ser subsanadas.

Además, 16 empresas fueron sancionadas con multas por un monto total de 33.1 millones de pesos, los cuales podrán ser conmutados por acciones ambientales en beneficio de la cuenca.

Asimismo, se impusieron tres clausuras parciales, todas levantadas una vez acreditado el cumplimiento de las medidas ordenadas.

Las principales violaciones observadas corresponden a descargas que no cumplen con la NOM-001, ausencia o deficiencia en el tratamiento de aguas residuales industriales y falta de permisos de descarga, entre otras.

Los giros con mayor incidencia de incumplimientos incluyen industrias químicas, procesadoras de aves, textiles, metalúrgicas y de producción de alimentos.

Esto es, sectores que históricamente han contribuido de manera significativa a la carga contaminante del río Tula.

Previene

Adicionalmente, la Profepa puso en marcha la Estrategia de Prevención Ambiental para el río Tula, que proporciona acompañamiento técnico.

E incluso facilita el cumplimiento normativo por parte de los establecimientos industriales, a fin de acelerar la adecuación de sus procesos.

En este marco, se estableció el primer Centro Regional para la Prevención y Calidad Ambiental en Hidalgo, ubicado en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.

Como parte de esta estrategia, la Profepa ha capacitado a 25 empresas, que por su ubicación, dimensiones, características y alcances puedan causar efectos o impactos al ambiente en la zona, con el fin de que cumplan con la normatividad ambiental y mejoren su desempeño en la materia.

Estas acciones se enmarcan en el proyecto federal prioritario para el saneamiento y la restauración del río Tula.

Además, como se sabe uno de los 100 compromisos anunciados por la Presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024.

Durante 2026, el Gobierno de México intensificará las acciones de inspección y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las industrias de la cuenca.

Se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de contaminación industrial en cuerpos de agua a través de los siguientes medios:

Profepa: Teléfono: 800 776 3372

Plataforma: https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9199/1/mx/12_que_puedes_denunciar.html

Conagua: Portal de Denuncias de Aguas Nacionales: https://app.conagua.gob.mx/podan/