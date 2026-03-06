Asesores de Ucrania en la guerra en Medio Oriente

Zelensky ofreció su experticia en combatir drones Shahed de Irán. Temores por represalias en Europa y debilitamiento del frente en Ucrania

Regeneración, 6 de marzo de 2026. El gobierno de Ucrania enviará tropas al golfo Pérsico con el fin de asistir a Estados Unidos y sus aliados frente a los drones Shahed.

E incluso se indican versiones que las negociaciones de esta misión militar en Oriente Medio se encuentran avanzadas.

Respecto a la petición de Washington, la fuente declaró a la AFP: “La parte estadounidense lo solicitó. Dijeron: ‘Por favor'»

Misiles

Con el fin de defender su soberanía, Kiev solicita misiles Patriot para hacer frente a los proyectiles balísticos rusos.

«Necesitamos proyectiles que alimenten los Patriot, financiación hacia la producción de armas de defensa propia, así como apoyo diplomático con el objetivo de poner fin a la guerra aquí», dijo Zelensky

En ese contexto se dice de aprovechar la experiencia y las tecnologías acumuladas al repeler más de 57 mil de estos drones en los cuatro años de la invasión rusa.

Al tiempo que se indica la ineficiencia económica de emplear defensas aéreas sofisticadas -pero costosas- como los Patriot para derribar drones relativamente baratos y numerosos.

Un misil «Patriot» cuesta alrededor de 3-4 millones de euros, mientras que un «Shahed» cuesta entre 20 y 50 mil euros.

🇺🇸🇮🇱🚀🇮🇷Hoy, misiles estadounidenses e israelíes alcanzaron la escuela Shahid Hamedani en #Teherán Iran, la cuarta escuela alcanzada en 6 días del actual ataque #estadounidense–#israelí contra #IranWar.



•

QudsNewsNetW pic.twitter.com/t8W3OqrPir — netsysmX (@netsysmx1) March 6, 2026

Por eso, dice Ucrania, la mayor parte de los drones rusos se derriban con drones interceptores, dispositivos relativamente baratos.

Costo

Es decir, se trata de un costo entre mil y cuatro mil por dron interceptor. Y que son guiados para explotar al impactar contra un «Shahed».

Su eficiencia se considera alta y más del 70% de los drones rusos interceptados al atacar la capital ucraniana han sido derribados con ellos.

Por otra parte, voces señalan que si Irán continúa lanzando cientos de drones al día -con un total que ya supera los 1400-, seguramente se agotarán sus reservas de munición de defensa aérea.

Esto, mientras la producción de misiles es demasiado lenta.

Evolución

Sin embargo la respuesta de Europa al envío de tropas y especialistas de Ucrania para apoyar la ofensiva de Estados Unidos en Irán es de profunda división y preocupación estratégica.

Mismo, ya que este movimiento altera las prioridades de seguridad en el continente.

Líderes como la jefa de la diplomacia de Estonia, Kaja Kallas, han advertido que el despliegue ucraniano en el Medio Oriente no debe hacer que Ucrania «desaparezca de la agenda» de defensa europea frente a Rusia.

Se indica que el bloque de Europa ha enfriado las expectativas de un ingreso acelerado de Ucrania a la Unión Europea.

Esto, argumentando que el país está ahora priorizando los intereses de la administración Trump en el Golfo por encima de los procesos de integración europeos.

Divide

Seguidamente, en redes se indica la división de los aliados, toda vez que la participación de Ucrania ha acentuado las grietas entre los países europeos.

Por un lado, el bloque crítico (España, Noruega, Irlanda) que ha calificado la guerra contra Irán como «unilateral» e «ilegal», ven con recelo que Ucrania —un país que recibe miles de millones en ayuda europea para su propia defensa— destine recursos militares a una guerra fuera de su territorio.

Los operadores de drones ucranianos 🇺🇦 llegando a Oriente Medio para ayudar a repeler los ataques lanzados por el mismo régimen iraní 🇮🇷 que lleva años enviando miles de drones y misiles a Rusia 🇷🇺 para bombardear las ciudades de Ucrania 🇺🇦. https://t.co/Lrw16zrdJj pic.twitter.com/96TnzK1gLx — SergioLR🪖 (@CasetaBosque) March 1, 2026

En tanto que el llamado bloque de apoyo (Alemania, Reino Unido, Francia) mantienen su apoyo militar a Kyiv, registra tensión creciente por la falta de consulta.

No obstante, reconocen que la experiencia ucraniana derribando drones de origen iraní es un activo militar valioso para la coalición.

Preocupa

Finalmente, se indica que Europa teme que la participación ucraniana en Irán provoque represalias en suelo europeo.

Como se sabe, Teherán ya ha amenazado con atacar a los países europeos si se involucran en la guerra, y la presencia de especialistas ucranianos aumenta el riesgo de que el conflicto se traslade al continente.

Asimismo, existe la preocupación de que, al dividir sus fuerzas, Ucrania se vuelva más vulnerable ante Rusia, obligando a Europa a asumir un costo mayor en su defensa fronteriza.



