Criminales atacan comisaría policial en Zacatecas: 3 heridos

Los artefactos usados son similares a los empleados en los ataques de los municipios de Ojocaliente y Villanueva, Zacatecas

Regeneración, 6 de febrero 2026– Tres miembros de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), que fueron asignados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPZ) como policías municipales en Luis Moya, sufrieron heridas debido a un ataque de supuestos integrantes del crimen organizado con explosivos en la comisaría local.

Ataque

El ataque ocurrió ayer alrededor de las 18 horas en la parte frontal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Luis Moya.

Esta localidad está situada a aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la capital.

Un grupo de criminales no identificado utilizó un dron para lanzar un artefacto explosivo.

Estos artefactos son similares a los utilizados recientemente en otros ataques contra policías en los municipios de Ojocaliente y Villanueva.

Explosión

Los habitantes reportaron que la explosión causó temblores en una amplia área y se oyó en toda la zona municipal de Luis Moya.

Además, generó una nube blanca que alcanzó unos 50 metros de altura, de acuerdo con grabaciones hechas por los vecinos.

También provocó daños significativos en la fachada del edificio donde se encuentra la Dirección de Seguridad y en dos patrullas que estaban estacionadas en el lugar.

Asimismo, se dañaron otros objetos en un área de casi 60 metros.

Asistencia

Tras el ataque, varias patrullas salieron de la ciudad de Zacatecas para asistir a los agentes afectados.

Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía de Investigación de la fiscalía de Zacatecas se dirigieron hacia Luis Moya.

Estuvieron acompañados por miembros de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Metropolitana.

Helicóptero

Adicionalmente, un helicóptero Black Hawk despegó de su base en la SSPZ ubicada en el municipio de Guadalupe.

Su misión era llevar a los tres policías de la FRIZ heridos al Hospital General de la capital zacatecana.

Posteriormente, una ambulancia llevó a los tres heridos al Hospital de Zona número 1 del IMSS, que se sitúa en el centro histórico de la ciudad.

Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del Gobierno, afirmó que “están fuera de peligro”.