Cae el tarifazo de Lemus, juventud tapatía orgullo nacional

Jóvenes empujaron Asamblea Popular y a la opinión pública y política. De $14 impuesto por Lemus baja a $11. Tarjeta VISA tampoco. Falta lo demás

Regeneracion, 6 de marzo de 2026. El goberanador de Jalisco, Lemus de Movimento Ciudadano retiró las medidas del tarifazo-tarjetazo que elevaban de $9.50 a $14 el costo del viaje en la zona metropolitana de Guadalajara, quedando el criterio técnico de $11.

Cabe destacar que las medidas incluían acceder a descuentos por medio de la tarjeta VISA, y no la de movilidad normal.

Además se quedaron con millones de cambios de cincuenta centavos que no se sabe donde quedaron. Entre otros detalles, a saber:

Cabeza fría



No creerle a la prensa adicta al poder



Y no dejar de hablar del #tarifazo



Venganse a Paraísos del Colli. pic.twitter.com/8XjQvyOWtC — Alejandro Puerto (@ea_puerto) February 11, 2026

Lemus

Tal como lo demandó la ciudadanía el costo del pasaje queda en 11 pesos para cualquier usuario y en 5 pesos para los estudiantes.

Y es que además, el tarifazo incluía tarjeta ‘La Única al Estilo Jalisco’ de VISA y administrada por la financiera Broxel ganadoras de 5.45 pesos mensuales al erario por cada plástico de débito activado.

Todo un día antes de la visita de la presidenta de México a Jalisco.

Lo sabe

“Sé que nuestra intención…fue interpretada como un condicionamiento para acceder al subsidio y pagar 11 pesos por pasaje en lugar de los 14 pesos definidos por la comisión tarifaria.

«….tarjeta de débito y que para obtenerla deban entregarse algunos datos personales, despertó suspicacias respecto a su uso”.

Eso reconoció el gobernador Lemus en redes sociales sobre el incremento de 14 pesos proyectado para el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Esto tras semanas de manifestaciones y presión social por parte de colectivos y estudiantes, la nueva tarifa vigente desde el 1 de abril de 2026 tendrá un costo general de $11.00 pesos (en lugar de los $14.00 de Lemus).

Además, 5 pesos a estudiantes y continúa pasaje gratis para tercera edad, personas con discapacidad y familiares de desaparecidos.

Aplica para cualquier tipo de pago y elimina la «Tarjeta Única» bancarizada. De hecho el gobernador prometió será el único ajuste a la tarifa durante el resto del sexenio actual.

Cronología del Jarabe tarifario Tapatío

¡Y dale con lo mismo!@PabloLemusN pagó para promocionar su nueva tarjeta de transporte en la transmisión del #SuperBowl .



Sí: pagaron un anuncio nacional para promover la “Tarjeta Única” tras el #tarifazo al transporte en Jalisco, pero ese no es el problema, pues nadie quiere… pic.twitter.com/yOGgeF739o — Liz Vilchis (@_LizVilchis) March 5, 2026

26 de diciembre de 2025: El Comité Técnico Tarifario avala un incremento de la tarifa técnica a $14.00 pesos para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), programado para entrar en vigor el 1 de abril de 2026.

12 de enero de 2026: Inicia el registro para la «Tarjeta Única al Estilo Jalisco», mecanismo propuesto por el gobierno para que los usuarios recibieran un subsidio y pagaran solo $11.00 pesos, mientras que el resto pagaría la tarifa completa de $14.00.

27 de enero de 2026: Se registran las primeras concentraciones ciudadanas masivas en rechazo al aumento, calificándolo como un golpe a la economía familiar.

4 de febrero de 2026: Se formaliza el nacimiento de la Asamblea Popular Contra el Tarifazo, integrada por estudiantes, colectivos y usuarios del transporte.

8 de febrero de 2026: Primera gran movilización de la Asamblea Popular. Cerca de 400 personas marchan desde La Minerva hasta Casa Jalisco.

15 de febrero de 2026: Se realiza la Segunda Asamblea en el Parque El Refugio, donde se acuerda un ultimátum al gobierno estatal y la intensificación de las protestas.

20 de febrero de 2026: El Congreso de Jalisco aprueba una solicitud de referéndum para consultar a la ciudadanía sobre el aumento, aunque el Ejecutivo estatal inicialmente cuestionó su procedencia.

5 de marzo de 2026: El gobernador Pablo Lemus anuncia la cancelación del aumento a 14 pesos. La tarifa general queda fijada en $11.00 pesos a partir del 1 de abril de 2026, sin necesidad de la tarjeta bancarizada obligatoria.

Guadalajara: Rechazo a tarifazo de 32% en transporte público



De 9.50 a 14 pesos la tarifa del transporte público en Zona Metropolitana de Guadalajara. Rechazo estudiantil, sindical y social #RegeneracionMx https://t.co/WIWbEOmkMM — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) December 30, 2025

La Asamblea Popular contra el Tarifazo es el principal eje de resistencia civil e incluso apoyaron la realización del referéndum y plebiscito como herramientas de decisión popular.

Detalles

Cabe destacar que el Comité Técnico Tarifario en su sesión del 26 de diciembre de 2025 analizó diversos escenarios de costos operativos.

🚨 LEMUS LE COPIA LAS RIFAS ABSURDAS A JORGE ROMERO

Mientras en las calles de Jalisco hay molestia por el tarifazo, Pablo Lemus ahora anuncia rifas de vuelos a Nueva York para promover su tarjeta naranja. #NoAlTarifazo #NoAlTarifazoNaranja pic.twitter.com/jjiMxJn4Uj — Pepe Ramírez 🇲🇽 (@Peperamirezmx) February 16, 2026

Y donde se indicó que el ajuste a 11 pesos era el punto de equilibrio más razonable para el usuario sin necesidad de subsidios masivos.

Sin embargo el gobierno de Movimiento Ciudadano encabezado por Lemus optó por anunciar los 14 pesos para justificar la implementación de la Tarjeta Única bancarizada como medio de subsidio.

Y es que el Comité determina el costo real de operación (tarifa técnica), pero es el Gobernador quien define la «tarifa social» (lo que paga el usuario) mediante subsidios.

El Proyecto Original: «La Única» y el incremento a $14.

El plan anunciado por el Gobierno de Jalisco en enero de 2026 no era solo un aumento de precio, sino una reforma al sistema de pago con tres ejes:

Tarifa Dual: Se estableció una «tarifa técnica» de $14.00 pesos. El argumento era que el costo de los insumos (diésel, refacciones) obligaba a ese precio para mantener la calidad del servicio.

La Tarjeta Visa (Bancarización): El gobierno lanzó la tarjeta «La Única», en alianza con instituciones bancarias (Visa).

El «gancho»: Si pagabas con esta tarjeta bancarizada, el gobierno aplicaba un subsidio inmediato y el costo bajaba a $11.00 pesos.

El castigo: Quien pagara en efectivo o con la tarjeta de prepago actual (Mi Movilidad) debía pagar los $14.00 completos.

Recolección de datos: Los colectivos denunciaron que el trasfondo era obligar a la población a bancarizarse y entregar datos personales a entidades privadas para acceder a un derecho básico.

Se señala que los $14.00 eran una cifra política, no técnica, diseñada para forzar la adopción de la tarjeta Visa.

Este 15 de febrero se llevará a cabo a 2da Asamblea Popular contra el tarifazo en el Parque del Refugio a las 16:00 horas. No faltes, tu participación es muy importante.

¡No al tarifazo! #NoAlTarjetazo pic.twitter.com/iIOgCbm3H0 — La Coyotera Radio Comunitaria (@lacoyoteraradio) February 14, 2026

«Promoción» (Rifas y Boletos)

Para mitigar el rechazo social, el gobierno de Pablo Lemus implementó una campaña de incentivos que fue duramente criticada por la Asamblea Popular.

Esto es como rifas para usuarios: Se lanzaron sorteos de monederos electrónicos, tablets y bicicletas entre quienes tramitaran y activaran su tarjeta «La Única» en las estaciones del Tren Ligero.

Boletos de cortesía: Durante las primeras semanas de febrero, brigadas gubernamentales repartieron «pasajes gratis» en puntos críticos (como Periférico y Colón) para convencer a la gente de las «bondades» del nuevo sistema de pago.

Además, de eventos masivos donde se intentó vincular el uso de la tarjeta con beneficios en eventos culturales y deportivos de la ciudad.

Lo que falta

NoAlTarifazoNaranja, por transporte con enfoque social, lucro no



Tarifazo de $9.50 a $14 en conurbado de Guadalajara. 14 de febrero manifestación masiva. Consulta pública para transporte público #RegeneracionMx https://t.co/jG8D0fxgbT — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) January 13, 2026

Aparte del costo y la tarjeta, el conflicto del «tarifazo» revivió problemas históricos del transporte en Guadalajara que la Asamblea Popular y el Observatorio de Movilidad pusieron sobre la mesa:

1-El «Robo de los 50 centavos» (El Pago Exacto)

Con la tarifa fijada en $11.00, se resolvió parcialmente el problema de las alcancías que no daban cambio.

El antecedente: Cuando la tarifa era de $9.50, las máquinas se quedaban con los 50 centavos de quien pagaba con una moneda de $10.

La crítica: La Asamblea denunció que durante años esto generó una «caja chica» millonaria para los concesionarios. Al redondear a $11.00, el problema del cambio desaparece para quienes pagan con monedas, pero los colectivos exigen que ese excedente acumulado históricamente se transparente o se reinvierta en infraestructura para el usuario.

2-Los Concesionarios: El modelo «Ruta-Empresa»

El ajuste a $11.00 no fue bien recibido por todos los transportistas. Presión patronal: Los concesionarios (agrupados en cámaras como la AMOTAC) argumentaban que incluso con $11.00 operan al límite debido al precio del diésel y la renovación de unidades exigida por ley.

El Subsidio: Para que el usuario pague $11 y no los $14 de la «tarifa técnica», el Gobierno de Jalisco acordó entregar un subsidio directo a los transportistas por cada pasaje validado.

La Asamblea cuestionó la falta de mecanismos para auditar que ese dinero realmente se use en mantenimiento y no solo en utilidad para los dueños.

3-Calidad y Seguridad Vial

Correlacionado con el aumento, se exigieron compromisos que siguen en disputa. Frecuencia de paso: Uno de los puntos más críticos.

Esto es que los usuarios denunciaron que el aumento no se reflejaba en menos tiempo de espera.

Por otra parte, los colectivos de movilidad (como GDL en Bici) señalaron que el sistema de «pago por kilómetro» o subsidio debe estar condicionado a la reducción de accidentes y muertes causadas por unidades de transporte público.

4-La «Tarjeta de Ciudad» vs. Bancos Privados

Tras el fracaso de la tarjeta Visa obligatoria, el tema se centró en la soberanía tecnológica.

Esto es, fortalecer el sistema de la tarjeta estatal (Mi Movilidad), exigiendo que los puntos de recarga sean accesibles en todas las colonias.

Es decir,, no solo en tiendas de conveniencia que cobran comisión, para evitar que el usuario pierda dinero al intentar pagar su pasaje.

Al destinar tanto presupuesto al subsidio del pasaje, otros temas han quedado en segundo plano o con recortes como la infraestructura ciclista por menos presupuesto para ciclovías.

Y desde luego, el mantenimiento de calles ya que el peso de las unidades pesadas deteriora el asfalto, y los municipios reclaman que el subsidio debería incluir un fondo para reparación de rutas.