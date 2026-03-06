OMS Confirma Ataques a Hospitales en Irán

La OMS verifica 13 ataques contra instalaciones de salud en Irán. Se reportan cuatro médicos muertos y daños en ambulancias

Regeneración, 5 de marzo de 2026.– La Organización Mundial de la Salud confirmó agresiones recientes. Se verificaron 13 ataques directos contra edificios sanitarios.

Las hostilidades afectaron gravemente la infraestructura en Irán. Un hospital en la capital necesitó evacuación urgente.

Cuatro médicos perdieron la vida durante estos incidentes. Otros 25 profesionales de salud resultaron heridos.

Los reportes actuales siguen bajo estricta investigación oficial. La seguridad del personal médico es una prioridad.

🇮🇷🇮🇱 | LO ÚLTIMO: Hospital Farabi en Kermanshah, Irán, fue alcanzado por un ataque israelí, según medios iraníes. pic.twitter.com/RmLuqH5RAw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2025

Declaraciones de la dirección general

El director general ofreció detalles sobre la situación. «La OMS ha verificado 13 ataques contra la atención», dijo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus mencionó también un caso en Líbano. «La atención sanitaria en Irán y uno en Líbano», añadió.

El funcionario evitó atribuir culpas directas en la conferencia. No se dieron detalles específicos sobre los perpetradores.

La organización mantiene una postura neutral ante el conflicto. Se busca proteger la misión humanitaria en la zona.

Daños en ambulancias y equipos

La doctora Hanan Balkhy aportó datos técnicos adicionales. Informó que cuatro ambulancias sufrieron daños severos.

Las unidades de emergencia son vitales para los heridos. El transporte de pacientes se ve seriamente comprometido.

Balkhy citó directamente los informes de las autoridades locales. Los centros médicos sufrieron afectaciones por ataques cercanos.

🇮🇱 | Según informes de prensa israelíes, Israel evalúa que Azerbaiyán atacará a Irán o se unirá a la coalición más amplia contra Irán como represalia por los ataques iraníes perpetrados ayer en Azerbaiyán. Hasta la fecha, la relación de Azerbaiyán con Turquía, y aún más… pic.twitter.com/1Xv6WezFEH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 6, 2026

Muchos edificios presentan grietas y fallos estructurales menores. La operatividad de los centros sigue bajo revisión constante.

Evacuaciones y respuesta de emergencia

Un hospital importante en Teherán fue desalojado totalmente. La agencia de salud de la ONU coordinó la salida.

Los pacientes críticos enfrentaron traslados de alta peligrosidad. La seguridad de los civiles corre grave riesgo.

Las autoridades sanitarias iraníes reportan una crisis logística. El suministro de medicinas enfrenta bloqueos por los combates.

La red de atención primaria opera con recursos limitados. Cada ataque reduce la capacidad de salvar vidas.

Contexto de la crisis regional

La campaña militar actual afecta diversos sectores civiles. El derecho internacional prohíbe atacar instalaciones de salud.

La OMS exige respeto total a los hospitales activos. La protección de médicos es una obligación mundial.

Se investigan más informes sobre víctimas en provincias lejanas. El número de heridos podría aumentar en próximas horas.

Los organismos internacionales monitorean la zona de conflicto. La comunidad médica global demanda un cese al fuego.

Perspectivas y ayuda humanitaria

La ONU busca garantizar corredores seguros para suministros. Se requieren insumos médicos para los hospitales dañados.

La prioridad es restablecer el servicio de urgencias. El apoyo internacional será crucial para la reconstrucción.

El personal sanitario sigue trabajando pese al miedo constante. Se necesitan garantías de seguridad para los rescatistas.

La OMS continuará verificando cada incidente en el terreno. El mundo observa la vulnerabilidad del sistema iraní.