A proceso tres policías de Naucalpan por tortura a mujer trans

La mujer vio a policías agredir a alguien, empezó a grabar, y para impedirlo los agentes la golpearon y subieron a la unidad

Regeneración, 25 de marzo 2026– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que tres policías municipales de Naucalpan de Juárez fueron llevados a proceso por su posible involucramiento en los delitos de abuso de autoridad y tortura en contra de una mujer trans.

Los policías

Los aprehendidos, conocidos como María Fernanda N, Riche Joannan N y Eder Joaquín N, se enfrentarán a su juicio bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El 27 de julio del año anterior, la afectada se encontraba en la avenida Parque de Chapultepec, en la colonia El Parque del municipio mexiquense.

Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que unos policías jaloneaban a dos mujeres y un hombre llamado Carlos ‘N’.

La mujer se acercó para preguntar a los agentes sobre el motivo de la detención, pero ellos le respondieron que no se involucrara.

Ataque

La víctima comenzó a grabar lo sucedido, y en represalia, los uniformados la atacaron de manera física y verbal.

No conformes con su actuar represivo y censurador, solicitaron el apoyo de otras unidades policiacas.

Al llegar los refuerzos, descendieron de las patrullas María Fernanda ‘N’ y Eder Joaquín ‘N’, quienes sometieron a la víctima y la obligaron a borrar el video.

Luego, la subieron a la patrulla en el asiento trasero, donde la esposaron.

Traslado

Ya sometida, los oficiales se dirigieron a la colonia San Miguel Atoto, donde los investigados la golpearon en diversas partes del cuerpo.

“Fue ahí cuando empezaron a torturarme. Me empezaron a pinchar, me decían que me iban a quitar las prótesis… me hicieron unos piquetes”, dice en un video donde se le ve herida.

Después, la víctima fue forzada a bajar de la unidad, lejos de su casa y tras haber sido agredida.

No es raro escuchar sobre este tipo de comportamiento policial en Naucalpan, es algo que los residentes del municipio llaman «allá la fueron a tirar».

Denuncia

Luego de la agresión, la víctima reportó los actos de violencia al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México.

Tras una serie de investigaciones, la Fiscalía identificó a los presuntos culpables y solicitó una orden de arresto.

Se emitió en contra de María Fernanda ‘N’, Riche Joannan ‘N’ y Eder Joaquín ‘N’ por su posible participación en los delitos de abuso de autoridad y tortura.

Después de ser arrestados, los policías activos de Naucalpan fueron llevados al Reclusorio conocido como Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla.

Allí quedaron bajo la supervisión de un Juez de Control.

Vinculación a proceso

Luego de revisar la información proporcionada y obtenida por la Fiscalía, se decidió su vinculación a proceso.

Se estableció un plazo de tres meses para la investigación adicional, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Si se demuestra la culpabilidad, podrían enfrentar una condena de hasta 30 años de cárcel por el crimen de tortura, y de nueve años por el delito de abuso de autoridad.