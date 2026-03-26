Brugada Anuncia Rehabilitación de Bajopuentes en Tlalpan

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirma la renovación de 12 pasos a desnivel. Los trabajos incluyen seguridad, comercio y cultura

Regeneración, 24 de marzo de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció un plan de rescate para la Calzada de Tlalpan. El proyecto contempla la intervención profunda de 12 bajopuentes estratégicos en esta importante vía capitalina.

Siete de estos pasos a desnivel estarán listos antes del inicio de la Copa Mundial 2026. La mandataria busca transformar estos espacios para mejorar la imagen de la Ciudad de México.

«Rumbo al Mundial vamos a reestructurar, renovar, mejorar y hacer obra en 12 bajopuentes», afirmó la funcionaria. Cinco estructuras adicionales requieren actualmente trabajos especializados de reforzamiento estructural para garantizar su estabilidad.

Las obras en los puntos restantes iniciarán una vez que concluyan las reparaciones técnicas de base. El gobierno prioriza las zonas con mayor deterioro para iniciar esta ambiciosa transformación urbana.

Apoyo a Comerciantes y Locatarios

El proceso de remodelación incluye una atención directa a los comerciantes establecidos en los túneles. Servicios Metropolitanos ha mantenido un diálogo constante con quienes operan negocios en dichos puntos.

Brugada aclaró que los locales comerciales no van a desaparecer durante este proceso de cambio. El Fondo de Desarrollo Social ya destina apoyos económicos para proteger la economía de los locatarios.

La reestructuración busca darles una nueva perspectiva gastronómica o cultural a los establecimientos existentes. «Es darles viabilidad económica y por otro lado servicios», expresó la titular del Ejecutivo local recientemente.

Se pretende que los comercios sean atractivos tanto para residentes como para los visitantes internacionales. La meta es crear espacios dignos que generen empleos y fomenten la convivencia social sana.

Conectividad y Modelo de Utopías

La remodelación permitirá que los bajopuentes funcionen como un medio eficiente de tránsito peatonal. Estas obras conectarán el oriente con el poniente de Tlalpan de manera segura y rápida.

El diseño seguirá la visión de las Utopías, integrando servicios sociales en la infraestructura pública. Se busca ofrecer una alternativa de movilidad complementaria al sistema de transporte colectivo Metro.

Cualquier persona que atraviese la zona lo hará en condiciones óptimas de iluminación y limpieza. La mandataria destacó que se inició la intervención en las áreas con situación más deteriorada.

El proyecto dignifica el espacio público y reduce las barreras físicas entre las colonias aledañas. Tlalpan se encamina a ser un corredor moderno con estándares de calidad de nivel internacional.

Seguridad y Vigilancia Permanente

La seguridad es un eje fundamental en la rehabilitación de los pasos a desnivel en Tlalpan. «Servimet va a contratar policías para garantizar que todos los bajopuentes puedan tener servicio de seguridad», detalló Brugada.

La presencia policial evitará que estos lugares se conviertan en focos de delincuencia o abandono. Se instalarán sistemas de vigilancia para proteger a los peatones durante las 24 horas del día.

El objetivo final es que cada ciudadano camine con total tranquilidad por estos renovados pasajes. Todos los túneles estarán completamente iluminados y contarán con mantenimiento preventivo constante y riguroso.

Con estas acciones, la Ciudad de México se prepara para recibir a la afición del fútbol. La administración actual reafirma su compromiso con el rescate del espacio público y la movilidad.