Meta es hallado culpable en caso de abuso a menores

Meta no tomó medidas para impedir que personas con malas intenciones se comunicaran con menores. Meta apelará

Regeneración, 25 de marzo 2026– Este martes, un jurado decidió que Meta incumplió la ley de Nuevo México en un asunto que la acusa de no informar a los usuarios sobre los riesgos de sus plataformas y de no proteger a los menores de depredadores sexuales.

Multa millonaria a Meta por no proteger a los menores frente a abuso sexual y la trata de personas.



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Culpable

El jurado encontró a Meta culpable en todas las acusaciones, incluyendo por participar intencionadamente en prácticas comerciales «engañosas, desleales y abusivas».

Ordenó a la compañía a desembolsar 375 millones de dólares en compensaciones.

Durante un largo periodo, Meta ha enfrentado inquietudes respecto a la seguridad de niños y adolescentes en sus plataformas.

Las han planteado madres, padres, docentes, denunciantes, defensores y legisladores.

Primera ocasión

La decisión de este martes representa la primera ocasión en que la empresa se halla culpable en un juicio con jurado por estas problemáticas.

Un portavoz de Meta indicó que la empresa disiente «respetuosamente» y tiene la intención de apelar la sentencia.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó a Meta en 2023 por fomentar un “entorno propicio” para depredadores de niños en Facebook e Instagram.

La compensación otorgada por el jurado fue menor a los miles de millones que Nuevo México había solicitado.

Fase posterior

Sin embargo, una fase posterior del caso que será presentada directamente ante el juez podría obligar a Meta a modificar sus plataformas y a pagar multas adicionales.

El caso forma parte de una creciente presión legal que Meta y otras redes sociales enfrentan respecto a la protección de usuarios jóvenes.

Los alegatos finales del lunes siguieron a un proceso judicial de seis semanas que incluyó el testimonio de altos ejecutivos de Meta y de exempleados convertidos en denunciantes.

También se compartieron detalles de la indagación del fiscal general sobre la explotación sexual infantil en las plataformas de Meta, que llevó a tres detenciones.

Seguridad

“Trabajamos duro para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y somos claros sobre los desafíos de identificar y eliminar a los malos actores o el contenido dañino”.

Manifestó el portavoz de Meta en una declaración este martes.

“Seguiremos defendiéndonos enérgicamente y seguimos confiando en nuestro historial de proteger a los adolescentes en línea.

Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos dañaban a los niños, ignoraron advertencias de sus propios empleados y le mintieron al público sobre lo que sabían.

Hoy el jurado se unió a familias, educadores y expertos en seguridad infantil para decir basta” comentó Torrez en un comunicado este martes.

Perfiles falsos

La oficina del fiscal general de Nuevo México creó perfiles falsos en Facebook e Instagram haciéndose pasar por menores.

Según la demanda, esas cuentas de prueba se encontraron con contenido de carácter sexual y solicitudes para compartir pornografía.

Las cuentas falsas recibieron propuestas para tener relaciones sexuales de parte de tres hombres adultos de Nuevo México que fueron arrestados en mayo de 2024.

Dos de los tres varones fueron detenidos en un motel, donde supuestamente pensaban que se encontrarían con una menor de 12 años.

El estado sostuvo que Meta no tomó medidas para impedir que personas con malas intenciones en sus plataformas se comunicaran con niños.