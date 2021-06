A.B. Quintanilla salió a desmentir que los Kumbia Kings estarían en el festejo de Samuel García, sin embargo, se trataba del grupo de Cruz Martínez

El hermano de Selena borró su información de inmediato

Regeneración, 7 de junio de 2021. El músico y productor A.B. Quintanilla salió a dar una fuerte declaración al decir que los Kumbia Kings no estarán en la Macroplaza de Monterrey esta noche.

A pesar de que se sabe que el productor era parte importante de la agrupación, sus declaraciones provocaron polémica en redes sociales.

La polémica se generó luego de que el ganador virtual a la gubernatura de Nuevo León anunciara que la agrupación Kumbia Kings estaría tocando en su festejo.

Como es del conocimiento público, Kumbia Kings es una agrupación fundada por el hermano de Selena, por lo que él salió a desmentir su presencia en el evento de Samuel García.

A.B. Quintanilla utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que él estaría presentándose en México hasta el 2022, cuando la pandemia termine. Por ello no tiene agendado ningún concierto o presentación.

Esto lo dio a conocer a través de una transmisión en vivo donde advirtió que él no estaría presente:

“Yo soy A.B. Quintanilla para Monterrey. Vi un póster que tiene una foto mía con todo mi grupo y dice que yo me estoy presentando en Macroplaza. No se dejen engañar, no voy a estar en Monterrey por la noche ni por el resto del año” indicó.

La información del músico generó que los usuarios salieran a comentarle que si, él no tendría por qué estar en el festejo puesto a que ya no forma parte de la banda de Cruz Martínez.

Todavía no empiezan a gobernar y Movimiento Ciudadano ya les miente a la gente de Monterrey.

AB Quintanilla y los Kumbia Kings desmienten estar en el festejo de Movimiento Ciudadano 🙅🏾‍♂️🙅🏾‍♂️🙅🏾‍♂️ pic.twitter.com/Hp3mMePtI0 — Ismael Arellano (@SpiderNewsMx) June 7, 2021

Confirman presentación de los Kumbia Kings

Ante la información difundida por A.B. Quintanilla, los internautas buscaron a los Kumbia Kings para reclamar la presentación que prometieron durante el festejo de Samuel García.

Para confirmar el concierto, el miembro fundador Cruz Martínez ha posteado algunas Instastories donde muestra la planeación del evento.

Por otra parte, la hija de Alicia Villarreal, Mel Carmona publicó un video confirmando la asistencia del grupo original de Cruz Martínez, actual esposo de la cantante.

«Me están lloviendo mensajes de que si es verdad, que si es pura mentira y no se van a presentar. Si se van a presentar, solo hay un grupo de Kumbia Kings, el original» indicó.

Las redes tunden a A.B. Quintanilla

El hermano de Selena no se libró de las críticas por parte de los internautas tras declarar que «su grupo» no estaría presente en la Macroplaza de Nuevo León.

Su información errónea condujeron a los fans de Kumbia Kings a informar en redes sociales que la agrupación es de Cruz Martínez.

Debido a lo anterior, le recordaron a A.B. Quintanilla que él ya no pertenece más a la banda.

Otros indicaron que la agrupación de quien fue parte de los Dinos se llama ‘Kumbia All Stars’, con un concepto diferente.

He banda, les recuerdo que los Kumbia Kings ya no son de:"AB Quintanilla", el ahora pertenece y está con los: "Kumbia All Stars". — Adrian Guerra (@Adrian_Guerra) June 7, 2021

Y ahí me tienes diciéndoles a todos la historia de Cruz y AB Quintanilla y la diferencia entre kumbia kings y Kumbia All Stars 😎 pic.twitter.com/sT7mspyJvK — MADEINMTY (@AntonioSaucedaG) June 7, 2021

AB Quintanilla no pertenece a los Kumbia Kings actuales, el tiene un Grupo que se llama Kumbia All Stars o algo así, solo que en la promoción del Evento anuncian a los Kumbia Kings con una foto de cuando estuvo ése Wey y de ahí se subió al Mame, pero cosas más importantes que eso — Richard Dimitryv Lopez (@52Cuervo) June 7, 2021

AB QUINTANILLA acaba de eliminar el video que a nadie le interesaba pero que el decidió qué era buena idea 😂🤡 — Amairany ❤️ (@amy_anishdali) June 7, 2021