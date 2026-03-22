Acusan «huachicol electoral» en el PAN con Cabezas de Vaca

Francisco e Ismael Cabeza de Vaca y grupo protegidos pese señalamiento de corrupción. Control cupular en el PAN. Militancia panista marginada

Regeneración, 21 de marzo de 2026. En redes destacan mantas colocadas en las rejas de la sede del Partido Acción Nacional (PAN), en un acto simbólico en donde se denuncia la protección del grupo Cabeza de Vaca en dicho partido.

Y es que se trata de un recordatorio en redes de Mexicanos al Grito de Paz para señalar, precisamente la hipocresía de la derecha.

Cabe destacar que se subraya el control cupular el interior del partido de derechas con una militancia cada vez más marginada.

Vacas

Así en la Ciudad de México amaneció con mantas colocadas en el edificio del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.

Mismas que señalan Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a Ismael García Cabeza de Vaca como «huachicoleros electorales».

Y es que en redes Mexicanos al Grito de Paz, señalan hipocresía al interior de Acción Nacional al proteger a indiciados por actos delictivos.

«Mientras acusa a Morena de crimen organizado, evita deslindarse de figuras señaladas por corrupción y delitos graves».

Lo anterior en el contexto del nado sincronizado de la derecha en contra de Morena en modo fundamentalista y hasta la ignominia, que es propaganda.

Dicen que es un mero reflejo de una política marcada por la mezquindad que caracteriza al PAN.

Al tiempo que se subraya que la permanencia de los hermanos García Cabeza de Vaca bajo la sombra del partido alimenta la percepción de complicidad.

«Las mantas lo dejan claro: el discurso anticorrupción del PAN se desmorona frente a sus propias acciones», se lee en redes.

Paz

Por otra parte, se destacan mensajes en redes que señalan el «mensaje contundente: caerán los del huachicol electoral».

«Y una pregunta que incomoda: si todos saben quiénes son, si ya conocemos sus rostros y sus nombres, ¿por qué no pasa nada?»

«Caerán los del huachicol fiscal, caerán los cabeza de vaca, porque juntos somos mexicanos, al grito de paz».

En México hay quienes hablan de huachicol electoral, prácticas que dicen vienen desde hace años.

-«Por Dios, y hasta corrieron a un presidente municipal de su propio partido para que Cabeza de Vaca pudiera poner a una de sus primas», señala un denunciante en la secuencia.

Porque desde su mandato en Tamaulipas, «el grupo de Francisco García Cabeza de Vaca ha sido acusado de mantener el control del Partido Acción Nacional».

«¿Qué cree que no es evidente de que el PAN está encubriendo a este personaje Francisco N. y le está todavía dando chichi para que pueda seguirse alimentando?».

Militancia

Aquí, precisamente en donde se señala que en el partido de la derecha mexicana no hay renovación sino marginación de la militancia.

«Procesos internos Frenados, decisiones cerradas y una militancia cada vez más fuera. Para muchos no es renovación, es cacicazgo.

«Y cuando no se elige, la democracia pierde.»- se precisa.

Finalmente, un recordatorio: «¿Qué cree, que la gente tiene memoria corta? Que se nos va a olvidar todo lo que hicieron en el estado».