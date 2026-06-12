Festejan Triunfo en Bares del Centro Histórico y Zona Rosa

Los restaurantes, bares y cantinas de la Ciudad de México se desbordaron de pasión por el debut de la Selección Mexicana.

Regeneración, 11 de junio de 2026.– El color verde, blanco y rojo relució desde muy temprano entre los comensales reunidos en los tradicionales negocios locales.

Grandes familias esperaban el partido inaugural con una enorme alegría plasmada claramente en todos sus rostros llenos de ilusión.

En el bar El Cuatro 20 se entonaban porras, fuertes trompetazos y chiflidos en un gran ambiente puramente futbolero.

Incluso los meseros se sumaban gustosos al vocerío general con aplausos y algunos espontáneos pasos de baile alegre.

Por esta razón, la atmósfera festiva crecía conforme se acercaba la hora del esperado pitazo inicial del encuentro deportivo.

Cinco minutos antes del mediodía llegó el momento más esperado por toda la enorme multitud de apasionados seguidores.

Las miradas de jóvenes, adultos y ancianos se concentraron por completo en las múltiples pantallas gigantes instaladas del lugar.

Todos se unieron con profundo patriotismo para entonar con orgullo las hermosas estrofas de nuestro glorioso Himno Nacional.

Euforia total ante el gol de la victoria

A partir de ese instante, la tensión aumentó de forma notoria con cada pase realizado en la cancha.

Los asistentes gritaban emocionados ante cada jugada de peligro mientras levantaban sus teléfonos celulares para grabar el momento histórico.

Entre la multitud resaltaba el fotógrafo Arturo Fuentes, quien buscaba retratar fielmente la pasión con una vieja cámara análoga.

El artista de la lente comentó emocionado que «buscaba capturar la emoción» exacta de la afición en este día tan especial.

Justo después, la anotación de la escuadra nacional provocó que el establecimiento estallara en un tremendo grito de gol.

La euforia total se desató inmediatamente entre los fanáticos, quienes brincaron descontrolados de sus respectivos asientos con los brazos arriba.

Los comensales se abrazaron fuertemente para celebrar la importante ventaja obtenida en el marcador durante el reñido encuentro.

Sin duda, este festejo representó el desahogo de una larga espera para toda la fiel fanaticada mexicana.

Fiesta tricolor en las calles de la Zona Rosa

En consonancia con este festejo, la icónica calle peatonal de Génova se transformó por completo en una sucursal del estadio.

Cientos de aficionados locales ocuparon rápidamente las terrazas, bares y cantinas disponibles en este importante corredor comercial de la capital.

Las camisetas verdes y las banderas tricolores dominaron por completo el hermoso paisaje urbano durante toda la intensa jornada.

Los trabajadores caminaban de prisa cargando pesadas cubetas de cerveza para atender a los miles de sedientos clientes.

Al mismo tiempo, el silbatazo final decretó el triunfo de México y desató una locura colectiva de proporciones épicas.

Las ruidosas cornetas resonaron con fuerza mientras que las tradicionales matracas comenzaron a girar rápidamente y sin descanso alguno.

Desde distintos puntos del corredor comercial surgió con poder el clásico e imparable grito de «¡México, México, México!».

La música tradicional del país se mezcló perfectamente con los cánticos mundialistas en una tarde que será totalmente inolvidable.