24 horas para abrir Ormuz o destrucción de centrales eléctricas

Ormuz: Trump lanza ultimátum a Irán. Acusan que Dimona (Israel) y Natanz (Irán) con instalaciones nucleares, bajo fuego, Sin fuga radiactiva

Regeneración, 21 de marzo de 2026. En un corto mensajes en redes sociales el presidente de EEUU lanzó un ultimátum para abrir el paso a petroleros en el estrecho de Ormuz o destruirá eléctricas de Irán.

Se trata de un corto mensaje donde explicita las condiciones y la advertencia militar:

«“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz, dentro de las 48 horas siguientes a este preciso momento….

«…, Estados Unidos atacará y aniquilará sus diversas centrales eléctricas, comenzando por la más grande…”

Y, firmado «– Presidente Donald J. Trump» -, desde luego.

Ataques

El jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, aprobó nuevos ataques nocturnos tras los impactos de misiles balísticos iraníes en las ciudades sureñas israelíes de Arad y Dimona.

Al menos 88 personas resultaron heridas en Arad, y otras 78 en varios puntos de impacto en la citada Dimona.

Dimona fue uno de los principales objetivos del fuego de misiles iraníes en las últimas 24 horas, fragmentos de interceptores y restos de misiles cayeron en la zona.

A lo largo del día, se escucharon al menos ocho advertencias sobre posibles misiles a través del sistema de megafonía de la ciudad y en los teléfonos móviles de los residentes.

Lo anterior relata Jerusalem Post.

“Se oyeron varias explosiones , sonó una sirena, entramos en la habitación de seguridad, salimos y entonces se activó otra alerta”, dijo Adva, residente de la ciudad.

“Sucedió varias veces. Cayeron fragmentos cerca de la casa de uno de nuestros familiares y una estructura se derrumbó allí”.

Relato web

Entre diversos comentaristas, se precisa que no hay fugas radiactivas en Dimona, Israel.

«Misiles balísticos iraníes impactaron esta noche en Dimona, Israel, con el objetivo de alcanzar la zona que rodea el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres Negev».

Así se señala en el post de abajo, donde se subraya, como se indica, más de 60 heridos (entre ellos una niña de 5 años y un niño de 12 años en estado grave).

«La propia instalación nuclear resultó ilesa; el OIEA confirma que no hay fugas de radiación. Forma parte de la escalada en curso entre Irán e Israel», y el video.

BREAKING: Iranian ballistic missiles struck Dimona, Israel tonight, targeting the area around the Shimon Peres Negev Nuclear Research Center.



Over 60 injured (incl. a 5yo girl & 12yo boy in serious condition).



Nuclear site itself undamaged; IAEA confirms no radiation leak.… pic.twitter.com/X01e4QzerU — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 21, 2026

Nataz

Por otra parte, la República Islámica acusó este sábado a Estados Unidos e Israel de haber atacado este sábado el complejo nuclear de Natanz.

Y, equipado con centrifugadoras subterráneas capaces de enriquecer uranio para el polémico programa nuclear.

Esto reporta RF, al tiempo que señala que las autoridades de energía iraníes aseguran que “no se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos».

Sin embargo Israel por su parte, negó el ataque.