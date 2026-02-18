Sheinbaum envía iniciativa para eliminar pensiones millonarias

Reformas al artículo 127 para que pensiones de altos mandos de confianza no excedan el 50% de remuneraciones la presidencia

Regeneración, 18 de febrero de 2026. Sheinbaum Pardo anunció que enviará, el próximo lunes al Senado de la República, una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política para limitar pensiones millonarias.

Esto es, se busca establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal.

Salvo aquellas pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo.

Y es que esto permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp) que se destinarán a los Programas para el Bienestar.

Sheinbaum

“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión».

«Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos».

“Quiero dejar muy en claro que no tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos, ahí si no porque esos son sus contratos, negociaciones históricas que han hecho.

«Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”.

Así dijo desde Palacio Nacional en Las Mañaneras del Pueblo.

Ley

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, detalló que la reforma se fundamenta en tres principios fundamentales.

Por una parte, en la austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera.

Además, expuso que la propuesta está dirigida a eliminar las pensiones exorbitantes en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que entre las pensiones exorbitantes entre personal de confianza destacan: Luz y Fuerza del Centro en Liquidación.

Es decir, con 9 mil 457 extrabajadores que reciben una pensión de 100 mil a 1 millón de pesos, de los cuales, 3 mil 504 tienen una jubilación mayor al sueldo neto mensual de la Presidenta.

Otros

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), 544 personas pensionadas reciben ingresos superiores a los de la Jefa del Ejecutivo Federal por un total de mil 827 mdp anuales.

Respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2 mil 199 pensionados reciben montos superiores a los de la Presidenta de México, por 4 mil 496 mdp anuales.

En Nacional Financiera (Nafin), nueve personas pensionadas reciben un ingreso superior a las percepciones netas de la Presidenta, por 16 millones anuales.

Del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 19 pensionados perciben más que la primera mandataria por un monto de 37 mdp anuales.

En el caso de Bancomext, son 22 personas pensionadas que reciben montos superiores a la Presidenta por 45 mdp anuales.