Ataques de EE.UU. a lanchas llegan a 42, dejando 145 muertes

A seis meses del inicio de la campaña de ataques del Comando del Sur de EE.UU, 145 personas murieron y no se ha presentado evidencia

Regeneración, 18 de febrero de 2026 – El ejército estadounidense anunció que realizó ataques ayer contra tres barcos acusados de tráfico de drogas en aguas de América Latina, resultando en la muerte de 11 personas en uno de los días más mortales de la campaña del gobierno de Trump contra supuestos narcotraficantes, que ha durado meses.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Ataques

La serie de ataques efectuada el lunes incrementó el número total de fallecidos a al menos 145 desde que comenzó esta ofensiva.

Los ataques comenzaron a principios de septiembre, dirigidos a aquellos a quienes se les etiqueta como “narcoterroristas” en embarcaciones pequeñas.

Este ataque es el número 42 del Comando Sur de EE. UU. , quien otra vez defendió que se trataba de traficantes utilizando rutas de contrabando conocidas.

Pacífico y Caribe

Se mencionó que dos barcos con 4 individuos cada uno fueron atacados en el océano Pacífico oriental.

Mientras tanto, una tercera embarcación, con 3 individuos, fue alcanzada en el mar Caribe.

El ejército no proporcionó evidencias de que los barcos llevaban drogas, pero lanzó videos mostrando cómo eran destruidos.

Grabaciones

Las grabaciones emitidas por el Comando Sur muestran las lanchas, ya sea navegando o balanceándose en el agua antes de explotar y quedar en llamas.

Se observa a personas sentadas en dos de las pequeñas embarcaciones abiertas antes de ser destruidas.

Trump aseguró que EE. UU. se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha defendido los ataques como una acción necesaria para detener el flujo de drogas.

Legalidad en duda

Los detractores han puesto en duda la legalidad de los ataques y su efectividad.

Ya que el fentanilo, que causa muchas sobredosis mortales, es frecuentemente transportado a EE. UU. por tierra desde México.

Donde se fabrica utilizando químicos que provienen de China e India.

Los ataques a los barcos también han generado críticas tras revelar que el ejército mató a sobrevivientes del primer ataque en lancha.