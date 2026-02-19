Síndrome de Asperger: retos y perspectivas

Las autoridades hacen un llamado a promover la inclusión y un diagnóstico apropiado en el Dia Internacional del Asperger

Regeneración, 18 de febrero de 2026 – En el contexto del Día Internacional del Síndrome de

Asperger, la Dirección de Salud Municipal instó a la comunidad a aumentar la comprensión sobre esta condición del neurodesarrollo y a fortalecer iniciativas que apoyen la inclusión social.

#Estampas | Cada #18Febr se conmemora el Día Internacional del Síndrome de #Asperger para visibilizar la neurodiversidad, coincidiendo con el nacimiento de Hans Asperger. Este día destaca la importancia de la inclusión de las personas con esta condición: https://t.co/CpATiNNbs4 pic.twitter.com/vEmSAfI6Yi — Revista Estampas (@Estampas) February 18, 2026

Santana Fernández

Daphne Santana Fernández, quien dirige la dependencia, indicó que el síndrome de Asperger es un trastorno que afecta principalmente la capacidad social de niños y niñas.

Suele manifestarse entre los 7 y 16 años, y está relacionado con una manera diferente de procesar información en los circuitos cerebrales relacionados con la interacción social.

Entre las características más comunes se hallan las dificultades en la interacción social, intereses limitados o repetitivos y problemas para entender las emociones de otros.

Además, pueden observarse comportamientos poco comunes, sensibilidad a estímulos como sonidos o luces, retraso en el desarrollo motriz y escasa empatía.

Características

La funcionaria mencionó que algunas personas pueden hablar con un tono particular, evitar mirar a los ojos o parecer perdidas en sus pensamientos.

Sin embargo, resaltó que muchas de ellas tienen una excelente memoria y habilidades destacadas en campos como matemáticas y ciencias.

Advirtió que, en función de la gravedad de los síntomas, en algunos casos no se logra un diagnóstico a tiempo.

Esto puede llevar a una estigmatización desde la infancia, que puede extenderse hasta la adultez.

#LaMujerActual En el Día Internacional del Síndrome de Asperger platicaremos con Paula Toro Velasco, Vocera de Iluminemos por el Autismo @iluminemos_org



Dale Click: 😃👇

✨ https://t.co/xQYK4DOSMw



✨ https://t.co/EbddiXuGn4 pic.twitter.com/68tMRokuof — La Mujer Actual (@lamujeractual) February 18, 2026

INECO

“No se trata de falta de empatía, sino de una forma distinta de procesar la información social.

Muchas veces la comprensión emocional está presente, pero no es automática ni intuitiva: requiere un procesamiento más consciente”.

Explica la doctora Paloma Bamondez, miembro del Departamento de Psiquiatría de INECO.

El desafío no está en la capacidad afectiva, sino en la lectura rápida de claves sociales no explícitas.

Perfil inadvertido

En la infancia, este perfil puede pasar inadvertido, sobre todo cuando el rendimiento académico es bueno y no hay retraso en el lenguaje.

El diagnóstico suele llegar en la adolescencia o la adultez, cuando aumentan las demandas sociales, laborales y emocionales.

Desde 2007, cada 18 de febrero se recuerda esta fecha en honor a Hans Asperger, el médico que describió esta condición por primera vez.

La Dirección de Salud Municipal reafirmó la relevancia del respeto, la empatía y la inclusión.

También es importante acudir a profesionales de salud ante cualquier indicio para recibir

orientación y apoyo especializado.