Milán- Cortina: Récords, medallas, caídas y accidentes de atletas

Te narramos las hazañas más impactantes y las caídas de atletas que han marcado los Juegos Olímpicos de Invierno

Regeneración, 18 de febrero de 2026– Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 han dejado recuerdos inolvidables, desde campeones que superaron barreras de edad, países que lograron sus primeras medallas, hasta caídas que modificaron el desarrollo de la competencia invernal en Italia.

France captured a landmark gold medal in the biathlon relay, marking a major milestone for the team. pic.twitter.com/OZrkMXvuUx — 360Media Productions (@M360PNews) February 17, 2026

Oro a los 41 años para Elana Meyers Taylor

Elana Meyers Taylor consiguió el oro en monobob a los 41 años, logrando así su primer título olímpico después de cinco participaciones en los Juegos de Invierno.

Esto la convirtió en la mujer estadounidense más adulta en obtener un oro invernal y reforzó su legado como una de las atletas más condecoradas de su deporte.

Récord olímpico en patinaje de velocidad femenil

La patinadora neerlandesa Femke Kok estableció un nuevo récord olímpico en los 500 metros femeninos, con un tiempo asombroso de 36. 49 segundos.

Johannes Høsflot Klæbo

El noruego Johannes Høsflot Klæbo se destacó como el atleta con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno al hacerse con su noveno oro olímpico.

Al superar a leyendas de la disciplina y sumar su undécima medalla olímpica en total, este logro lo posiciona entre los más grandes de todos los tiempos.

Italia rompe su récord histórico de medallas

El equipo anfitrión logró alcanzar un hito histórico en los Juegos de Invierno, con nueve medallas de oro y un total de 24 hasta ese momento.

Este éxito fue posible en parte gracias a hazañas destacadas en biatlón y esquí alpino.

Patinaje artístico: momentos históricos y sorpresas

La pareja formada por Anastasiia Metelkina y Luka Berulava consiguió la primera medalla olímpica de invierno en la historia de Georgia, un logro sin igual para su nación.

Por otro lado, Japón brilló con el oro en la categoría de parejas gracias a Riku Miura y Ryuichi Kihara, quienes realizaron una actuación impecable y sólida en la final.

Francia y Noruega imponen su jerarquía

En biatlón, Francia logró su primer oro olímpico en el relevo masculino gracias al esfuerzo conjunto de Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin y Fabien Claude.

Mientras tanto, el noruego Jens Luraas Oftebro se apoderó de su segundo oro en combinado nórdico.

Snowboard y half-pipe

En snowboard half-pipe, la talentosa surcoreana Choi Gaon impactó al consagrarse campeona y superar a competidoras como Chloe Kim, quien se llevó la plata en una competencia emocionante.

Hazañas en el esquí alpino

El esquí alpino también ofreció momentos históricos, ya que el brasileño Lucas Pinheiro Braathen ganó la medalla de oro en el eslalon gigante masculino.

Esto representó un hito para Brasil y Sudamérica, logrando una medalla que nunca antes se había conseguido en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

En la categoría femenina, la italiana Federica Brignone se ubicó en el primer lugar del podio en el eslalon gigante.

IT’S FROM BRAZIL!!! | Lucas Pinheiro made history by winning the first gold medal for Brazil in the Winter Olympic Games. The 25-year-old Brazilian won in Alpine skiing competition at the Milano Cortina 2026. With 2 minutes and 25 seconds, he guaranteed the gold medal. pic.twitter.com/0t4d0kKIuI — TV Brasil Internacional (@tvbrasilinter) February 18, 2026

Caídas que estremecieron la competencia

La suiza Sarah Hoefflin, campeona olímpica en slopestyle, sufrió una caída impresionante durante la ronda clasificatoria al perder el control en un salto.

El esquiador de Finlandia, Elias Lajunen, quien tiene apenas 18 años, tuvo una caída impresionante durante la clasificación de esquí big air.

Perdió el control al aterrizar y permaneció inconsciente por algunos momentos antes de ser llevado en camilla.

Fue ingresado en un hospital debido a una lesión en la cara, aunque posteriormente se indicó que no tenía daños graves.

Choi Gaon

En la competición de snowboard halfpipe femenino, la surcoreana Choi Gaon vivió uno de los instantes más tensos.

La joven campeona perdió su estabilidad tras un aterrizaje complicado y terminó en la nieve mientras el público observaba expectante.

A pesar de que la caída causó preocupación instantánea, logró levantarse tras recibir asistencia.

CONSIGUIÓ REPONERSE Y LOGRÓ EL PRIMER LUGAR!🤩🥇



Tras sufrir una caída en la ronda de clasificatorias, la coreana Gaon Choi se terminó reponiendo y llevándose la medalla dorada en Halfpipe femenil👏



¡Lo importante de levantarse!👏

pic.twitter.com/DQ4N80OU6n — DeportesVM (@DeportesVMLuis) February 13, 2026

Lindsey Vonn

La excampeona olímpica de Estados Unidos, Lindsey Vonn, vivió uno de los momentos más dramáticos del evento.

Sufrió un grave accidente en la prueba de descenso, fracturándose la tibia y necesitando cirugía porque no pudo soltar los esquís al caer.

El snowboarder australiano Cam Bolton se dañó el cuello en un grave accidente durante un entrenamiento pocos días antes del inicio de las competencias.

Esto lo excluyó de cualquier participación en Milano Cortina.

Mark McMorris

El canadiense Mark McMorris también tuvo que lidiar con el riesgo, ya que sufrió una conmoción cerebral después de una caída durante un entrenamiento antes de su evento.

Sin embargo, decidió competir a pesar de la lesión.