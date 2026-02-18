El Salvador: Familias de presos protestan contra juicios colectivos

«Defendemos a inocentes, no a delincuentes», “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, corearon cientos en El Salvador

Regeneración, 18 de febrero 2026– Aproximadamente un centenar de familiares de detenidos en la gran prisión del país se movilizaron para defender su inocencia y criticar los juicios masivos que, señalan, no aseguran un proceso justo.

Juicios grupales

Desde 2023, después de aprobar una reforma penal, se han permitido los juicios grupales contra supuestos miembros de bandas.

Este domingo 15 de febrero, en El Salvador, cerca de 100 familiares de prisioneros se movilizaron.

La protesta es en contra de los juicios colectivos a detenidos desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022.

Los manifestantes caminaron por las calles principales de San Salvador vistiendo camisetas con los nombres y rostros de sus seres queridos, así como con pancartas pidiendo libertad.

Inocentes

«Defendemos a inocentes, no a delincuentes», “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “libertad para los inocentes” fueron algunas de las frases que se escucharon en la capital.

«Esto es un genocidio, lo que está haciendo el Gobierno: mezclar a inocentes con verdaderos criminales.

Eso es lo que ha hecho el estado de excepción.

No hay intención de este gobierno de liberar a los inocentes», afirmó Samuel Ramirez, parte del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).

Reforma penal

La posibilidad de llevar a cabo juicios masivos contra presuntos miembros de pandillas fue habilitada por la reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa.

«Se está condenando a inocentes junto a culpables y se están violando las garantías del debido proceso», comentó el abogado Félix López en conversación con AFP.

La Fiscalía salvadoreña planea presentar en los próximos meses alrededor de 3. 000 acusaciones contra supuestos miembros de pandillas que serán juzgados en grandes bloques.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, esta opción resultará en la condena de miles de inocentes.

Énfasis

Ramírez enfatizó que los miembros del MOVIR defienden que sus familiares son inocentes.

Aseguran que no forman parte de pandillas y que las autoridades «no han podido determinar delitos de manera individual».

Según el representante del movimiento, en este tipo de juicios «la evidencia es prácticamente inexistente».

No hay espacio para testigos que verifiquen la inocencia de los acusados y los abogados no se informan a tiempo sobre cuándo se llevarán a cabo las audiencias.

«No se ha permitido a la familia presentar arraigos, que son los documentos que demuestran que eran personas trabajadoras, buenos vecinos, buenos padres.

Solo se considera lo que dice la fiscalía», añadió Ramírez.

Estado de excepción

Desde que se instauró el estado de excepción en marzo de 2022, se capturarondos más de 90 mil presuntos delincuentes.

De estos, al menos 8 mil son inocentes, según lo reconocido por el gobierno del autodenominado dictador Nayib Bukele.

Las organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 quejas sobre violaciones a derechos humanos, además de más de 480 muertes de personas bajo custodia del Estado.