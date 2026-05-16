Sheinbaum indica que han bajado los precios en la canasta

Se colabora con la Asociación Nacional de Tiendas en poner etiquetas de la Canasta PACIC en los estantes de los supermercados

Regeneración, 15 de mayo 2026– la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que, en el contexto internacional, el Gobierno de México está construyendo una economía sólida mediante diversas medidas como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Canasta

Esto ha permitido, en conjunto con productores y comerciantes, formar una canasta de 24 artículos que cuesta 910 pesos.

Su cumplimiento es supervisado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Esto se complementa con la colocación de etiquetas en los estantes de los supermercados para facilitar su búsqueda.

“Lo que hicimos fue reunirnos con los productores y los comerciantes para establecer un acuerdo en el que se controlen los precios de forma voluntaria.

Quién es Quién en los Precios

Hay supermercados que cumplen más que otros.

Por eso existe el Quién es Quién en los Precios, para informar a la gente:

“Miren, esta tienda tiene mejor cumplimiento que aquella otra, o dirígete a la Central de Abasto porque ahí está más barato”.

“Recuerden, las decisiones económicas más relevantes del país en relación con el aumento de salarios, la eliminación del outsourcing.

…la mejora de las pensiones, la reducción de las comisiones de las pensiones, la semana laboral de 40 horas.

Consenso

Todo se hizo de manera consensuada, para quienes mencionan “polarización”. Las decisiones económicas más significativas se acordaron por consenso:

Empresarios, trabajadores, en el caso del PACIC, productores, comerciantes”, enfatizó durante la conferencia matutina.

El procurador federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, comunicó que se está trabajando con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

“Invitamos a todos a que, cuando vean estas etiquetas, podrán encontrar los productos de esta canasta a precios justos.

Y el total no debe ser más de 910 pesos”, destacó.

Avances

El precio más bajo del kilo de plátano fue de 16.60 pesos y el más alto fue de 25.21 pesos, mientras que el precio promedio nacional se situó en 21.95 pesos.

Esto es inferior al promedio registrado en julio de 2025, que fue de 28.72 pesos.

En cuanto al kilo de limón, el precio promedio nacional fue de 36.44 pesos, mientras que los precios mínimo y máximo varían entre 31.75 y 44.57 pesos.

En junio de 2025, el precio promedio nacional fue de 37.45 pesos.

Precios

El paquete de 18 huevos blancos pasó de costar $55.09 pesos en junio de 2025 a $47.40 pesos el 8 de mayo de este año.

Según la reciente vigilancia de precios, el costo más bajo es de $38.69 y el más alto de $49.77 pesos.

El precio del kilo de pollo entero se redujo de $43.19 pesos en junio de 2025 a $38.99 pesos al 8 de mayo.

Su precio mínimo es de $35.83 y su precio máximo es de $42.65 pesos por kilo.

Actualización

En julio de 2025, el precio promedio nacional del kilo de frijol negro fue de $32.01 pesos, y ahora es de $24.15 pesos.

El precio promedio de la carne de cerdo en junio de 2025 fue de $111.30 pesos por kilo, y ahora está en $109.12 pesos.

Su precio más bajo es de $66.62 y su precio más alto es de $126.46 pesos.

El precio promedio nacional del kilo de arroz en julio de 2025 fue de $19.75 pesos.

Hoy en día, se comercializa a $18.04 pesos, con un precio mínimo de $15.77 y un máximo de $19.04 pesos.