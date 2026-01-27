Alex Honnold escaló sin cuerda ni red el edificio Taipei 101

El edificio más alto de Taiwán, con 101 pisos y más de 500 metros, escalado a mano por el estadounidense Honnold

Regeneración, 27 de enero, 2026– El domingo 25 de enero, Alex Honnold, un escalador estadounidense logró cumplir un reto casi imposible: sin usar cuerdas ni equipo de seguridad, subió por la fachada del edificio más alto de Taiwán.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Público

Consiguiendo que cientos de personas se juntaran a verlo presencialmente y una multitud en todo el planeta lo disfrutara en vivo a través de Netflix.

A los 40 años, Honnold es célebre por haber logrado conquistar algunas de las paredes rocosas más aterradoras del planeta.

En 2017 se hizo famoso a nivel mundial cuando consiguió escalar sin equipo “El Capitán” del parque Yosemite.

Además había escalado la Triple Corona de Yosemite y el acantilado de Ingmikortilaq en Groenlandia, de 1144 metros.

We watch athletes do incredible things every weekend, but Alex Honnold is operating in a different universe.



1,667 feet. No ropes. 1 hour, 31 minutes.



To maintain that level of focus for 90 minutes—knowing that one slip is fatal—is the most impressive display of mental… pic.twitter.com/0jHet6Yj9t — Zach Schumaker (@ZachSchumaker) January 25, 2026

Ingmikortilaq

Par alcanzar la imponente formación de piedra ártica, Honnold emprendió un viaje de seis semanas, para el que conformó un equipo.

El grupo estuvo compuesto de otros dos escaladores, un técnico en seguridad y logística y un guía groenlandés.

Además, estuvieron acompañados de la Dra. Heïdi Sevestre, una glacióloga australiana, que condujo múltiples experimentos durante el recorrido.

Lamentablemente, su conclusión inmediata y alerta es que el hielo se está desplazando cada vez más rápido y derritiendo, lo que puede aumentar considerablemente el nivel del mar.

Cambio climático

La científica tomó muchas muestras distintas que, al ser analizadas detenidamente, muy posiblemente arrojarán nueva información sobre el ártico y el cambio climático.

Honnold y su equipo abrieron además la «Ruta de los Dos Cuervos» en otra pared rocosa nunca escalada del ártico.

En el documental de National Geographic sobre el viaje, Honnold demuestra una profunda preocupación por el cambio climático.

Además, manifiesta su intención de usar la fama y atención que le brinda el deporte, para llamar la atención sobre las urgencias del medio ambiente.

Taipei 101

Este domingo escaló el Taipéi 101, de 508 metros de altura y 101 pisos, mientras una verdadera multitud se reunía para verlo y aplaudir cada uno de sus movimientos.

El deportista es la primera persona que logró subir por el exterior del inmenso edificio sin usar cuerdas, arneses ni red de seguridad.

Richard Bode, de 34 años, habló con la agencia AFP y declaró que ser testigo de un hecho así es “una experiencia única en la vida”.

Benson, de 24 años, por su parte, definió la escalada como algo “increíblemente valiente”.

Rascacielos en Vivo

En realidad, este reto, llamado “Skyscraper Live” (Rascacielos en Vivo) debía transmitirse por Netflix, el sábado, en vivo, pero el mal tiempo obligó a retrasar los planes.

En un video promocional que grabó el atleta para la página de Facebook de la plataforma de series, documentales y películas, declaró:

“Ha sido el sueño de mi vida escalar un rascacielos».

Le llevó 90 minutos a Honnold alcanzar la cima y, una vez allí, levantó los brazos, mirando al público que lo ovacionaba y aplaudía cientos de metros abajo.

Antecedente

Alain Robert, conocido como “el Hombre Araña Francés”, fue el primero en escalar el Taipéi 101 en 2004.

Sin embargo, lo hizo usando cuerdas de seguridad porque ese día enfrentaba condiciones lluviosas.

El rascacielos de Taiwan, que fue diseñado para resistir terremotos y tifones, tiene una fachada con secciones inclinadas que dificultan cualquier tipo de ascenso.

Alex honnold – The rock climber 🔥

Pure adrenaline and goosebumps 🗿 pic.twitter.com/NbQHIX61EX — 𝓟𝓻𝓪𝓹𝓽𝓲🌻 (@PrapticalAtma) January 27, 2026

Preparación

Honnold estudió durante 12 años los planos arquitectónicos, haciendo pruebas en superficies similares antes de aceptar el desafío.

Su método de ascenso, llamado “free solo”, significa que cualquier fallo a la hora de poner los dedos o un simple resbalón significa sufrir una caída libre que podría costarle la vida.