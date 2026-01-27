Bovino sale de Minnesota, arrecian protestas contra ICE

Estudiantes de la Universidad de Minnesota llaman a 2o paro nacional. Homenajes a Alex Pretti y Renee Good. Continúan manifestaciones

Regeneración, 27 de enero de 2026. La Casa Blanca releva a Gregory Bovino, responsable del mayor despliegue migratorio en una ciudad demócrata, y entrega el control de la operación al zar fronterizo Tom Homan.



Este lunes, un nuevo grupo de manifestantes volvió a movilizarse en los alrededores de un hotel situado junto a la autopista I-94, donde se daba por hecho que el comandante pasaría su última noche en la ciudad.

⚡️🇺🇸JUST IN: ICE shot another protester in Minneapolis, blowing off a piece of her hand with non-lethal ammo.https://t.co/rLsVY65B0w — Suppressed News. (@SuppressedNws1) January 26, 2026

La protesta no tuvo nada de simbólica: ruido, consignas, enfrentamientos verbales con la policía y detenciones marcaron una jornada que funcionó como un “despido en la calle” sin honores ni despedidas oficiales.

Y es que se registraron choques entre manifestantes y fuerzas del orden frente al hotel SpringHill Suites en Maple Grove.

Al menos 26 personas fueron arrestadas tras una protesta ruidosa (con ollas y sartenes) dirigida contra el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quien se cree que se hospedaba allí.

Por otra parte, organizaciones como CAIR-MN convocaron a una manifestación de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. frente al Capitolio estatal.

Esto, para exigir el arresto de los agentes involucrados en las muertes de Alex Pretti (un enfermero de la UCI) y Renee Good.

En tanto que compañeros del enfermero asesinado el pasado sábado realizaron minutos de silencio y actos en su memoria en diversos centros hospitalarios.

E incluso hay una convocatoria a Paro Nacional por parte de la Estudiantes de la Universidad de Minnesota.

Y los cuales anunciaron que el «segundo paro general» programado para el 30 de enero ahora se denominará «National Shutdown» . Esto es: «Cierre Nacional»; en respuesta a la crisis.

Video from this morning shows ICE agents deploying tear gas outside a Minneapolis preschool as parents shout, “This is a preschool! There’s kids here!” pic.twitter.com/5gVL1yF6SE — Matt McDermott (@mattmfm) January 27, 2026

Acciones

Además, en el edificio Bishop Henry Whipple, agentes federales enmascarados y miembros de la Guardia Nacional vigilan de cerca a los manifestantes.

Here's what ICE is up to in Northeast Minneapolis today. Absolutely heartbreaking.



Warning: video is hard to watch pic.twitter.com/bqLXOB3Etc — Aaron Rupar (@atrupar) January 27, 2026

Voceros del sheriff han amenazado con multar y detener a cualquier persona que bloquee las vías de acceso.

Además, se han registrado enfrentamientos donde agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a grupos cerca de alojamientos vinculados a operativos de inmigración.

Estas escenas no de una película de Hollywood, es la realidad en las calles estadounidenses pic.twitter.com/t23G6WXrnS — aapayés (@aapayes) January 27, 2026

Detonantes

El detonante político ha sido la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años. Abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza durante una operación policial.

Como se sabe las imágenes difundidas posteriormente contradijeron la versión inicial de los mandos, que hablaban de una situación de riesgo extremo.

En paralelo, se ha producido un movimiento diplomático interno poco habitual en la lógica de confrontación de Trump.

Trump’s ICE is now drive-by pepper spraying peaceful protesters in their faces on the side of the road in Phoenix, Arizona just for the fun of it.



This isn’t legal! This is not the America both my grandfathers fought in WWII to protect.



This is the very fascism that they fought… pic.twitter.com/5kLIg8mx7m — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 27, 2026

El presidente ha abierto contactos directos tanto con el alcalde de Minneapolis como con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, con un tono inusualmente conciliador.

Huelga

Los sindicatos estudiantiles y las organizaciones laborales del campus de la Universidad de Minnesota están convocando a una segunda huelga general para el viernes 30 de enero de 2026.

La convocatoria se produce tras una histórica huelga general estatal del 23 de enero, que los organizadores describieron como un «apagón económico».

Esto es, instando a los residentes a quedarse en casa y no ir al trabajo ni a la escuela, y a abstenerse de hacer compras.

Esta primera acción convocó a una participación masiva en las Ciudades Gemelas y más allá. Incluyendo grandes manifestaciones en el centro de la ciudad en medio de temperaturas bajo cero.

Así, sentó las bases para lo que los organizadores describen como una segunda ola de resistencia más concentrada en los campus y los edificios federales.

Entre sus demandas declaradas se incluyen:

La retirada inmediata de los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas y de Aduanas y Protección Fronteriza, de Minnesota.

Procesamiento penal y responsabilidad legal de los oficiales involucrados en las muertes de Good y Pretti.