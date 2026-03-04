OIEA: No hay pruebas de que Irán desarrolle un arma nuclear

El organismo atómico de la ONU reitera que nunca tuvo pruebas de que Irán llevase su programa nuclear al terreno bélico
Regeneración, 3 de marzo de 2026 – El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) nunca ha presentado información que sugiera que Irán tuviera un esquema definido para crear un artefacto atómico, afirmó el martes el director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi.
Equilibrio
«Tenemos que equilibrar las dos cosas. Sí, hay muchos motivos de preocupación (sobre el programa nuclear iraní), pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana».
Así lo expresó Grossi en una conversación con la cadena CNN desde Viena, donde está ubicada la sede del OIEA.
Estados Unidos e Israel han defendido sus ataques, en parte, alegando que Irán podría estar intentando producir armas nucleares, algo que el gobierno de Teherán desmiente.
Sin señales de arma
Al ser cuestionado sobre si Irán estaba a pocos días o semanas de poder crear esa arma, Grossi recordó que el Organismo había comentado el año anterior que no había señales en este sentido.
«Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear», reiteró hoy el diplomático argentino.
Grossi enfatizó que hay preocupaciones, como el aumento «injustificable» de combustible nuclear destinado a fines militares.
También mencionó la falta de transparencia del régimen iraní y la falta de acceso para inspeccionar las instalaciones nucleares.
EE.UU. e Israel
«Obviamente, hay países —y este es el caso de Estados Unidos o Israel o quizás otros— que pueden tener la impresión…
…de que todas estas actividades están dirigidas directamente a la fabricación de un arma nuclear.
Nosotros, desde el OIEA, no nos dedicamos a juzgar intenciones», comentó Grossi.
El OIEA ha estado advirtiendo durante años que no puede afirmar que el proyecto atómico de Irán sea totalmente pacífico.
Complicaciones
Esto se complica sin la cooperación necesaria de Irán y el acceso a instalaciones y documentos relevantes para confirmar esta información.
No obstante, el OIEA ha dejado en claro que carece de pruebas que demuestren la existencia de un plan para fabricar un arma atómica.
“Nosotros, desde el OIEA, no nos dedicamos a juzgar intenciones”, señaló Grossi en relación a las afirmaciones de Israel y Estados Unidos.