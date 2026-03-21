Caso Zampolli: Señalan vara alta entre patriarcas

Paolo Zampolli, aliado de Trump, presuntamente usó contactos en ICE para deportar a su expareja brasileña y obtener custodia de menor

Regeneración, 20 de marzo de 2026.– Paolo Zampolli, aliado cercano del expresidente Donald Trump, enfrenta acusaciones graves. Reportes periodísticos indican que utilizó sus influencias para intervenir en un caso migratorio. Zampolli buscaba obtener la custodia legal de su hijo. La expareja del funcionario, Amanda Ungaro, fue detenida por cargos de fraude.

Zampolli contactó a un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Solicitó información sobre la situación migratoria de la ciudadana brasileña. El objetivo era asegurar su deportación inmediata. Buscaba evitar que ella saliera bajo fianza de la cárcel.

This is Paolo Zampolli, Trump’s close friend whom he also appointed to the Board of Trustees at the Kennedy Center. This is also one of several men who owned a modeling agency known for bringing girls from Eastern Europe into the US under suspicious visa arrangements. Zampolli… pic.twitter.com/IuhSJI35UM — Rep. Melanie Stansbury (@Rep_Stansbury) March 20, 2026

«Este es Paolo Zampolli, amigo íntimo de Trump, a quien también nombró miembro del Consejo Directivo del Kennedy Center. Es uno de los varios hombres que dirigían una agencia de modelos conocida por traer chicas de Europa del Este a Estados Unidos con visados ​​fraudulentos. Zampolli también era amigo de Jeffrey Epstein y de su cómplice, Jean-Luc Brunel. Casualmente, también le presentó a Melania a su futuro esposo, el presidente Donald Trump. Saquen sus propias conclusiones.» (Representante Melanie Stansbury).

Acción directa del ICE

David Venturella, funcionario de la agencia, atendió la solicitud de manera expedita. Llamó a la oficina de Miami para gestionar la detención. El funcionario priorizó el caso por tratarse de un aliado de la Casa Blanca. Los agentes actuaron antes de que Ungaro recuperara su libertad.

Esta acción permitió que la mujer permaneciera bajo custodia federal. Finalmente, las autoridades migratorias procedieron con su deportación definitiva del país. Este suceso ilustra preocupaciones sobre el uso político de instituciones. Se teme que mecanismos federales se utilicen para saldar cuentas personales.

New via NYT:



Paolo Zampolli, a former modeling agent and a longtime Trump ally who appears in the Epstein files, was in a custody battle over his son.



He called ICE and told them his ex was in the country illegally.



An ICE official agreed to help.https://t.co/I3eyZX6Sme — Kyle Griffin (@kylegriffin1) March 20, 2026

«Paolo Zampolli, ex agente de modelos y antiguo aliado de Trump que aparece en los archivos de Epstein, estaba inmerso en una batalla legal por la custodia de su hijo. Llamó al ICE y les dijo que su ex estaba en el país ilegalmente. Un funcionario del ICE accedió a ayudar.»

Versión del implicado

Zampolli rechazó categóricamente haber solicitado la detención de su expareja. En entrevista, negó rotundamente haber pedido favores a las autoridades migratorias. Aseguró que su comunicación buscaba únicamente conocer el estatus legal.

–“Simplemente le pedí a Venturella que me explicara qué estaba sucediendo con su caso”-, sostuvo Zampolli.

Su testimonio contradice los registros obtenidos por la prensa especializada. El ex agente de modelos es conocido por alardear de sus nexos. Utilizó su influencia para solicitar ayuda a una agencia cuestionada por extralimitación. Su participación en este proceso genera un fuerte debate público.

Amanda Ungaro was on Epstein’s Lolita Express at 16 years old before she became a Whitehouse regular, and the UN Ambassador for Grenada.



More recently, she was deported by ICE to Brazil in the midst of a custody battle with Paolo Zampolli, a Trump appointed official. pic.twitter.com/vDH2icf0mP — grizzy (@Furbeti) February 25, 2026

«Amanda Ungaro estuvo en el Lolita Express de Epstein a los 16 años antes de convertirse en una habitual de la Casa Blanca y en embajadora de la ONU para Granada. Más recientemente, fue deportada por ICE a Brasil en medio de una batalla por la custodia con Paolo Zampolli, un funcionario designado por Trump.»

Postura oficial gubernamental

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la legalidad del procedimiento migratorio. Argumentaron que Ungaro tenía una visa vencida hace mucho tiempo. También destacaron que existían acusaciones previas por delitos de fraude. “Cualquier insinuación de que fue arrestada y deportada por motivos políticos o favores es falsa”, declaró la entidad.

Las autoridades insisten en que la deportación habría ocurrido independientemente de la intervención. Sin embargo, la celeridad del proceso genera dudas legítimas. Este caso expone los riesgos de la cercanía con el poder ejecutivo. La ciudadanía exige mayor transparencia en las instituciones federales del país.